«Чтобы стать хорошим инвестором, нужно хотя бы раз потерять деньги»Автор Telegram-канала для частных инвесторов «Злой финансист» – о сегодняшнем рынке
Вместе с ростом количества частных инвесторов в России стало появляться все больше интернет-ресурсов с инвестидеями и авторской аналитикой фондового рынка. Причем некоторые из них даже критикуют рекомендации крупнейших брокеров (и в отдельных случаях оказываются правы). В интервью «Ведомостям» автор Telegram-канала «Злой финансист» рассказал о своем инвестиционном опыте, опасности монополии на инвестидеи и о том, как рынок относится к попыткам Банка России взять несистемных инвестиционных консультантов под контроль.
– Связана ли ваша основная работа с тематикой канала, который вы ведете? Работали ли вы когда-нибудь в брокерской компании, получали ли профильное образование?
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