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«Чтобы стать хорошим инвестором, нужно хотя бы раз потерять деньги»

Автор Telegram-канала для частных инвесторов «Злой финансист» – о сегодняшнем рынке
Ирина Власова
Информация в «Злом финансисте» – это всегда много аналитики и фактов с полей /Евгений Разумный / Ведомости

Вместе с ростом количества частных инвесторов в России стало появляться все больше интернет-ресурсов с инвестидеями и авторской аналитикой фондового рынка. Причем некоторые из них даже критикуют рекомендации крупнейших брокеров (и в отдельных случаях оказываются правы). В интервью «Ведомостям» автор Telegram-канала «Злой финансист» рассказал о своем инвестиционном опыте, опасности монополии на инвестидеи и о том, как рынок относится к попыткам Банка России взять несистемных инвестиционных консультантов под контроль.

– Связана ли ваша основная работа с тематикой канала, который вы ведете? Работали ли вы когда-нибудь в брокерской компании, получали ли профильное образование?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных