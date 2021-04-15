«Чтобы стать хорошим инвестором, нужно хотя бы раз потерять деньги»

Вместе с ростом количества частных инвесторов в России стало появляться все больше интернет-ресурсов с инвестидеями и авторской аналитикой фондового рынка. Причем некоторые из них даже критикуют рекомендации крупнейших брокеров (и в отдельных случаях оказываются правы). В интервью «Ведомостям» автор Telegram-канала «Злой финансист» рассказал о своем инвестиционном опыте, опасности монополии на инвестидеи и о том, как рынок относится к попыткам Банка России взять несистемных инвестиционных консультантов под контроль.