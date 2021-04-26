Почему Уолл-стрит боится Гэри Генслера

Почему Уолл-стрит боится Гэри ГенслераНовый председатель SEC ужесточит регулирование финансового рынка
В январе, когда Гэри Генслер был еще только кандидатом на пост председателя SEC, компании с Уолл-стрит стали готовиться к повышенным расходам. У них станет уходить больше времени и средств на соблюдение правил регулятора, писала The Wall Street Journal (WSJ).
Они опасались, что придется уделять больше внимания оценке экологических рисков, соблюдению прав меньшинств и прочим, казалось бы далеким от финансов, вопросам. На прошлой неделе кандидатуру Генслера одобрил сенат, а 17 апреля 63-летний Генслер на торжественной церемонии в своем родном городе Балтиморе принес присягу как новый председатель SEC. И, судя по всему, на Уолл-стрит не зря готовились к дополнительным тратам, пишут СМИ.
Раньше Генслер возглавлял Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и серьезно ужесточил правила торговли этими инструментами. Теперь же ему предстоит разобраться с гораздо более широким кругом актуальных проблем – от регулирования обращения криптовалют до правил работы брокеров (например, таких как Robinhood, оказавшийся в фокусе внимания после истории со взлетом и падением акций GameStop).
Начало карьеры
Генслер родился 18 октября 1957 г. в Балтиморе (Мэриленд) в семье предпринимателя – у его отца был бизнес с автоматами по продаже сигарет и игрой в пинбол. Он вспоминал, как отец брал его с собой в поездки по барам Балтимора, где стояли автоматы, чтобы помогать пересчитывать мелочь.
Генслер оказался математическим гением. Окончив Уортонскую школу Пенсильванского университета, он в 1979 г. начал карьеру в Goldman Sachs. Его талант привлек внимание гендиректора банка Роберта Рубина. В 30 лет Генслер стал одним из самых молодых партнеров фирмы, а впоследствии дошел до позиции одного из ключевых руководителей банка, отвечая за инвестиционную деятельность и риск-менеджмент по всему миру. Позже он уверял журнал Time, что никогда не был другом Рубина: «У нас всегда были деловые отношения».
Его брат Роберт (всего в семье было пятеро детей) тоже устроился на Уолл-стрит и стал управляющим инвестфондом. Но сам Генслер после 18 лет работы в Goldman Sachs перешел на госслужбу. В 1997 г. стал помощником министра финансов по финансовым рынкам, а министром уже два года как был Рубин.