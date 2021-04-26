Почему Уолл-стрит боится Гэри Генслера

Генслер оказался математическим гением. Окончив Уортонскую школу Пенсильванского университета, он в 1979 г. начал карьеру в Goldman Sachs. Его талант привлек внимание гендиректора банка Роберта Рубина. В 30 лет Генслер стал одним из самых молодых партнеров фирмы, а впоследствии дошел до позиции одного из ключевых руководителей банка, отвечая за инвестиционную деятельность и риск-менеджмент по всему миру. Позже он уверял журнал Time, что никогда не был другом Рубина: «У нас всегда были деловые отношения».