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Почему Уолл-стрит боится Гэри Генслера

Новый председатель SEC ужесточит регулирование финансового рынка
Софья Корепанова
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер /Tom Williams / CQ Roll Call / Getty Images

В январе, когда Гэри Генслер был еще только кандидатом на пост председателя SEC, компании с Уолл-стрит стали готовиться к повышенным расходам. У них станет уходить больше времени и средств на соблюдение правил регулятора, писала The Wall Street Journal (WSJ).

Они опасались, что придется уделять больше внимания оценке экологических рисков, соблюдению прав меньшинств и прочим, казалось бы далеким от финансов, вопросам. На прошлой неделе кандидатуру Генслера одобрил сенат, а 17 апреля 63-летний Генслер на торжественной церемонии в своем родном городе Балтиморе принес присягу как новый председатель SEC. И, судя по всему, на Уолл-стрит не зря готовились к дополнительным тратам, пишут СМИ.

Раньше Генслер возглавлял Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и серьезно ужесточил правила торговли этими инструментами. Теперь же ему предстоит разобраться с гораздо более широким кругом актуальных проблем – от регулирования обращения криптовалют до правил работы брокеров (например, таких как Robinhood, оказавшийся в фокусе внимания после истории со взлетом и падением акций GameStop).

Начало карьеры

Генслер родился 18 октября 1957 г. в Балтиморе (Мэриленд) в семье предпринимателя – у его отца был бизнес с автоматами по продаже сигарет и игрой в пинбол. Он вспоминал, как отец брал его с собой в поездки по барам Балтимора, где стояли автоматы, чтобы помогать пересчитывать мелочь.

Генслер оказался математическим гением. Окончив Уортонскую школу Пенсильванского университета, он в 1979 г. начал карьеру в Goldman Sachs. Его талант привлек внимание гендиректора банка Роберта Рубина. В 30 лет Генслер стал одним из самых молодых партнеров фирмы, а впоследствии дошел до позиции одного из ключевых руководителей банка, отвечая за инвестиционную деятельность и риск-менеджмент по всему миру. Позже он уверял журнал Time, что никогда не был другом Рубина: «У нас всегда были деловые отношения».

Его брат Роберт (всего в семье было пятеро детей) тоже устроился на Уолл-стрит и стал управляющим инвестфондом. Но сам Генслер после 18 лет работы в Goldman Sachs перешел на госслужбу. В 1997 г. стал помощником министра финансов по финансовым рынкам, а министром уже два года как был Рубин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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