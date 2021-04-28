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Опасный прецедент: Банк России проиграл суд против менеджмента банка-должника

Судья отклонил иск регулятора к бывшим руководителям санированного банка на 13,5 млрд рублей
Любовь Маврина
Проигрыш Банка России в деле против топ-менеджмента АТБ может стать важным прецедентом /Андрей Махонин для Ведомостей

Амурский арбитражный суд неожиданно отказался поддержать требования Банка России по взысканию убытков с бывших руководителей Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Центробанк вошел в капитал АТБ 28 сентября 2018 г., купив 99,9% его акций за 9 млрд руб. Год назад регулятор обратился в суд, требуя с бывших топ-менеджеров банка возместить понесенный ущерб, сумма которого была рассчитана согласно ст. 189.23 закона «О несостоятельности (банкротстве)»: «Под убытками, причиненными виновными действиями контролирующих кредитную организацию лиц, понимаются расходы, понесенные Банком России и определяемые как разница между полученным Банком России доходом <...> и доходом, который мог бы быть получен Банком России при размещении денежных средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления денежных средств». Поскольку на момент покупки регулятором акций АТБ ключевая ставка составляла 7,5%, ЦБ оценил свои убытки в 13,5 млрд руб. Однако впервые не смог доказать обоснованность своих претензий.

«Банк России придерживался позиции об отсутствии необходимости доказывания убытков по общим правилам ст. 15 Гражданского кодекса РФ, – рассказал «Ведомостям» руководитель судебной практики Crowe CRS Александр Шугаев, который защищал некоторых ответчиков и разрабатывал позицию защиты. – Эта статья предполагает наличие доказательств факта убытков, их размера, а также причинно-следственной связи между действиями/бездействиями конкретных лиц, которые привели к возникновению убытков и необходимости в санации. Доводом регулятора была презумпция виновности в санации кредитной организации всех членов правления банка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных