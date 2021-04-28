Опасный прецедент: Банк России проиграл суд против менеджмента банка-должника

Амурский арбитражный суд неожиданно отказался поддержать требования Банка России по взысканию убытков с бывших руководителей Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Центробанк вошел в капитал АТБ 28 сентября 2018 г., купив 99,9% его акций за 9 млрд руб. Год назад регулятор обратился в суд, требуя с бывших топ-менеджеров банка возместить понесенный ущерб, сумма которого была рассчитана согласно ст. 189.23 закона «О несостоятельности (банкротстве)»: «Под убытками, причиненными виновными действиями контролирующих кредитную организацию лиц, понимаются расходы, понесенные Банком России и определяемые как разница между полученным Банком России доходом <...> и доходом, который мог бы быть получен Банком России при размещении денежных средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления денежных средств». Поскольку на момент покупки регулятором акций АТБ ключевая ставка составляла 7,5%, ЦБ оценил свои убытки в 13,5 млрд руб. Однако впервые не смог доказать обоснованность своих претензий.