Moody’s: льготная ипотека подрывает устойчивость банков

Moody’s: льготная ипотека подрывает устойчивость банковДолговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам достигла предела
Разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость в России, который продолжает увеличиваться на фоне активного роста ипотечного кредитования, ведет к росту рисков для банков. Об этом предупредили аналитики международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.
«Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится», – предупреждает аналитик Moody’s Мария Малюкова.
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