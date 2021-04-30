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Moody’s: льготная ипотека подрывает устойчивость банков

Долговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам достигла предела
Ирина Власова
Все больше людей разочаровывается в институте ипотеки /Евгений Разумный / Ведомости

Разрыв между доходами населения и ценами на недвижимость в России, который продолжает увеличиваться на фоне активного роста ипотечного кредитования, ведет к росту рисков для банков. Об этом предупредили аналитики международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

«Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится», – предупреждает аналитик Moody’s Мария Малюкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных