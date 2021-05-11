Что известно о преемнике Уоррена Баффета

На собрании акционеров Berkshire 1 мая Мангер случайно проговорился. Его спросили, не стал ли фонд слишком большим и сложным для управления. «Грег сохранит [корпоративную] культуру», – успокоил Мангер. Он имел в виду вице-президента Грега Абеля, который в прошлом и этом году выступал вместе с ними на годовом собрании акционеров. После этого Баффетт подтвердил в интервью CNBC: «Если со мной что-то случится сегодня вечером, завтра утром все возьмет на себя Грег <...> Если, не дай бог, что-нибудь случится с Грегом, его сменит Аджит». Абелю 59, и он на 10 лет моложе «второго номера» – вице-президента Аджита Джейна. Он один из самых молодых в совете директоров Berkshire Hathaway. Баффетт признался, что главным доводом в пользу Абеля стала разница в возрасте.