Что известно о преемнике Уоррена Баффета

Что известно о преемнике Уоррена БаффетаBerkshire Hathaway может возглавить один из самых молодых директоров Грег Абель
Уоррен Баффетт руководит Berkshire Hathaway более полувека. Имя его преемника долгое время было одним из самых тщательно охраняемых секретов корпоративной Америки. В августе Баффетту исполнится 91 год, его многолетнему партнеру Чарли Мангеру, который занимает пост вице-президента, – 97. Возраст обоих слишком солидный, чтобы рынок не волновал вопрос, кто в случае чего возглавит компанию. Теперь ответ есть.
На собрании акционеров Berkshire 1 мая Мангер случайно проговорился. Его спросили, не стал ли фонд слишком большим и сложным для управления. «Грег сохранит [корпоративную] культуру», – успокоил Мангер. Он имел в виду вице-президента Грега Абеля, который в прошлом и этом году выступал вместе с ними на годовом собрании акционеров. После этого Баффетт подтвердил в интервью CNBC: «Если со мной что-то случится сегодня вечером, завтра утром все возьмет на себя Грег <...> Если, не дай бог, что-нибудь случится с Грегом, его сменит Аджит». Абелю 59, и он на 10 лет моложе «второго номера» – вице-президента Аджита Джейна. Он один из самых молодых в совете директоров Berkshire Hathaway. Баффетт признался, что главным доводом в пользу Абеля стала разница в возрасте.
Для самого Абеля, похоже, не было никакого сюрприза. «У нас в Berkshire всегда было единодушие относительно того, кто возьмет на себя управление», – цитирует Баффетта CNBC.
Откуда родом Абель
Абель – иммигрант. Он родился в 1962 г. и вырос в канадском Эдмонтоне, где его отец работал в Levitt Safety, занятой поставками противопожарного и экологического оборудования, и в конце концов возглавил бизнес компании на западе страны. «Грег абсолютный трудоголик, – говорил один из его деловых партнеров (здесь и далее цитаты по The Globe and Mail). – Он каждый час делает больше, чем любой человек, которого я когда-либо встречал». Этим качеством Абель, по его словам, обязан матери. Когда совсем еще маленький Грег возвращался из детского сада, она садилась повторять с ним все, что они изучили в тот день с воспитательницей.