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Что известно о преемнике Уоррена Баффета

Berkshire Hathaway может возглавить один из самых молодых директоров Грег Абель
Софья Корепанова
Вице-президент Berkshire Hathaway Грег Абель /Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

Уоррен Баффетт руководит Berkshire Hathaway более полувека. Имя его преемника долгое время было одним из самых тщательно охраняемых секретов корпоративной Америки. В августе Баффетту исполнится 91 год, его многолетнему партнеру Чарли Мангеру, который занимает пост вице-президента, – 97. Возраст обоих слишком солидный, чтобы рынок не волновал вопрос, кто в случае чего возглавит компанию. Теперь ответ есть.

На собрании акционеров Berkshire 1 мая Мангер случайно проговорился. Его спросили, не стал ли фонд слишком большим и сложным для управления. «Грег сохранит [корпоративную] культуру», – успокоил Мангер. Он имел в виду вице-президента Грега Абеля, который в прошлом и этом году выступал вместе с ними на годовом собрании акционеров. После этого Баффетт подтвердил в интервью CNBC: «Если со мной что-то случится сегодня вечером, завтра утром все возьмет на себя Грег <...> Если, не дай бог, что-нибудь случится с Грегом, его сменит Аджит». Абелю 59, и он на 10 лет моложе «второго номера» – вице-президента Аджита Джейна. Он один из самых молодых в совете директоров Berkshire Hathaway. Баффетт признался, что главным доводом в пользу Абеля стала разница в возрасте.

Для самого Абеля, похоже, не было никакого сюрприза. «У нас в Berkshire всегда было единодушие относительно того, кто возьмет на себя управление», – цитирует Баффетта CNBC.

Откуда родом Абель

Абель – иммигрант. Он родился в 1962 г. и вырос в канадском Эдмонтоне, где его отец работал в Levitt Safety, занятой поставками противопожарного и экологического оборудования, и в конце концов возглавил бизнес компании на западе страны. «Грег абсолютный трудоголик, – говорил один из его деловых партнеров (здесь и далее цитаты по The Globe and Mail). – Он каждый час делает больше, чем любой человек, которого я когда-либо встречал». Этим качеством Абель, по его словам, обязан матери. Когда совсем еще маленький Грег возвращался из детского сада, она садилась повторять с ним все, что они изучили в тот день с воспитательницей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных