ЦБ назвал способы обмана со страховками при выдаче кредитов

ЦБ назвал способы обмана со страховками при выдаче кредитовКлиентам навязывают дорогие услуги под видом страховок и предлагают бесполезные полисы
Самыми распространенными способами обмана потребителей при оформлении кредитов являются продажа товаров и услуг под видом страховых продуктов, введение в заблуждение относительно стоимости страховок, а также оформление нерелевантных для клиента страховых продуктов, говорится в обзоре ЦБ.
Как пишет регулятор, включение в договоры страхования товаров и услуг лишает потребителя части средств при расторжении договора. Например, клиент купил полис страхования жизни и флеш-карту с непериодическим изданием. Приобретение услуг оформили одним договором: страховая премия составила всего 3 000 руб., а стоимость флеш-карты 137 000 руб. По кредитному договору заемщик был согласен на приобретение страховых услуг на 140 000 руб. По факту при отказе от страховки или при досрочном погашении кредита клиент мог рассчитывать только на возврат части премии (3 000 руб.).
Другой проблемой является является недостаточное информирование клиента об услуге. Особенно это касается лиц с инвалидностью или заболеваниями: им продают страховки, условия которых на эту категорию потребителей не распространяются.
ЦБ привел в пример случай, когда страховщик отказал в выплате возмещения выгодоприобретателю (жене) по факту смерти мужа, купившего полис страхования жизни при получении потребкредита. Компания сочла случай нестраховым, так как клиент умер от заболевания, выявленного до заключения договора. Выплата же полагалась только в случае смерти от заболевания, которое впервые диагностировано во время действия страховки или же о котором сообщил сам клиент. У клиента задолго до заключения договора были жалобы на боли, из-за чего он принимал лекарства и был прооперирован. При этом в договоре была проставлена типографским способом отметка согласия с условиями, подтверждающими отсутствие заболеваний. Сам клиент отметку не скорректировал, а специальные поля для собственноручного внесения сведений отсутствовали.
ЦБ выявил случаи, когда клиента убеждали, что покупка страховки поможет получить более выгодные условия по кредиту, а при его досрочном погашении часть премии можно будет вернуть. В реальности гражданам продаются сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывает никакого влияния на параметры кредитного договора. И при досрочном погашении кредита клиент получает обратно часть средств только по одному, более дешевому страховому договору.
За первые три месяца этого года клиенты банков направили в ЦБ 13 400 жалоб, связанных с потребительским кредитованием, что на 8,5% ниже аналогичного показателя 2020 г., следует из данных ЦБ. На навязывание услуг пришлось 11,4% всех жалоб, еще 12,3% приходится на жалобы клиентов, не согласных с условиями заключенного договора. Годом ранее на эти темы приходилось 14,5 и 5,7% от всех жалоб, связанных с потребкредитами.
16 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит гражданам в течение 14 дней («период охлаждения») отказаться от любых дополнительных услуг (не только страховок), навязанных при выдаче потребкредита. В 2020 году был принят закон, который дал возможность использовать «период охлаждения» для всех заемщиков, получивших потребкредиты вне зависимости от того, индивидуальное у них страхование или коллективное. Ранее «период охлаждения» действовал только для договоров индивидуального страхования.