ЦБ назвал способы обмана со страховками при выдаче кредитов

ЦБ привел в пример случай, когда страховщик отказал в выплате возмещения выгодоприобретателю (жене) по факту смерти мужа, купившего полис страхования жизни при получении потребкредита. Компания сочла случай нестраховым, так как клиент умер от заболевания, выявленного до заключения договора. Выплата же полагалась только в случае смерти от заболевания, которое впервые диагностировано во время действия страховки или же о котором сообщил сам клиент. У клиента задолго до заключения договора были жалобы на боли, из-за чего он принимал лекарства и был прооперирован. При этом в договоре была проставлена типографским способом отметка согласия с условиями, подтверждающими отсутствие заболеваний. Сам клиент отметку не скорректировал, а специальные поля для собственноручного внесения сведений отсутствовали.