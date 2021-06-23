ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы

ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемыОптимальный вариант – ввести лимит концентрации таких активов на капитале
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал. Об этом говорится в новом докладе Банка России, посвященном особенностям регулирования банков, инвестирующих в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. Новый доклад – продолжение апрельского, в котором ЦБ в общих чертах раскрыл как предлагает регулировать экосистемы в России.
Регулированием экосистем ЦБ решил заняться по двум причинам. Первая – это то, что в России именно банки выстраивают вокруг себя экосистемы, а те, в свою очередь, имеют амбиции стать доминирующими. Вторая – ни одна из экосистем не обходится без финансовых сервисов, и ЦБ важно понимать, будет ли это «место на полке» доступно только самой экосистеме и ее аффилированным поставщикам или же это будут открытые экосистемы, где любая компания сможет выставить свое предложение для клиента.
В чем проблема
Ключевой риск для банков, по мнению ЦБ, – формирование на их балансе вложений в компании экосистемы и другие активы, не создающие требований по возврату денежных средств. Такие активы Банк России назвал иммобилизованными активами (ИА), они не всегда ликвидные, и поэтому снижают способность банка абсорбировать убытки. Если ИА недостаточно покрыты капиталом, риски их обесценения могут нести угрозу для финансовой устойчивости банка кредиторов и вкладчиков, а следовательно, и всей финансовой системе.
Вложения в развитие экосистемы – только один из видов ИА. ЦБ считает, что под регулирование должно попасть больше активов:
Вложения в долевые и гибридные инструменты (инвестиции в операционные и холдинговые компании, паевые фонды);
Материальное имущество (например, в форме основных средств, включая вложения в ИТ-инфраструктуру, недвижимость и транспорт, а также непрофильные активы);
Нематериальные активы (алгоритмы, датасеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд).
Некоторые банки накопили существенные объемы ИА: чистая балансовая стоимость вложений крупнейших 30 банков в нефинансовые организации, основные средства и непрофильную недвижимость, а также инвестиционные фонды, составляет 2,4 трлн руб. (около 20% капитала). А регулятивным капиталом эти активы покрыты только на 0,4 трлн руб. (около 15% от чистой балансовой стоимости): это негативно влияет на качество капитала и способность банков абсорбировать убытки.
ИА – это как холестерин, сказал журналистам руководитель департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. «Когда концентрация низкая – это нестрашно, он в организме нужен. Но когда его много, возникают холестериновые бляшки, что препятствует движению крови в организме. Когда их (иммобилизованных активов. – "Ведомости") много, это по сути, замороженные активы, они не работают», – объяснил Данилов.
Развитие экосистем дополнительно мотивирует банки наращивать вложения в ИА: через 5-10 лет запас таких активов у крупнейших банков может увеличиться в несколько раз. При прочих равных это может негативно повлиять на их финансовую устойчивость и в целом на финансовую стабильность, опасается ЦБ. Проблема в том, пишет ЦБ, что в России сейчас относительно мягкое регулирование для вложений банков в ИА, за исключением нематериальных активов, которые полностью вычитаются из капитала. Максимальные требования (риск-вес 1250% или вычет) к покрытию капиталом вложений в нефинансовые организации, основные средства и непрофильную недвижимость, как правило, применяются только при достижении высоких (60% и более) пороговых значений концентрации этих активов по отношению к капиталу. А вот вложения в финансовые организации регулируются жестче – вычету подлежит превышение порогового значения в размере 10% от базового капитала.
Что предлагает ЦБ
ЦБ рассматривает три возможных сценария регулирования:
Вариант А. Самый жесткий – разделение банковской и нефинансовой деятельности. Но из-за такого решения могут пострадать и клиенты, так как, например, часть экосистемного бизнеса и продуктов могла быть реализована на платформе самого банка и их будет невозможно выделить отдельно или продать;
Вариант Б. Самый простой – введение максимального коэффициента риска (1250%, то есть когда на 1 руб. инвестиций требуется 1 руб. капитала) или вычет из капитала банка всех новых вложений в ИА, которые создают повышенные риски для кредиторов и вкладчиков. Такой подход игнорирует различия в концентрации ИА у банков, их рискованности, и не позволит увеличить покрытие капиталом накопленного банками запаса ИА. Кроме того, этот путь радикально ограничит пространство для стратегического развития банков, существенно увеличив их издержки на внедрение инноваций;
Вариант В. Самый сбалансированный – внедрение для ИА риск-чувствительного лимита (РЧЛ) в процентах от капитала.
Наиболее оптимальным для регулятора видится третий вариант. При таком подходе банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в ИА, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров. Если такие вложения будут успешными, акционеры получат дополнительный доход. Если нет – интересы клиентов банков не пострадают. Лимит концентрации ИА предлагается установить в размере 30% от совокупного капитала и распространить на широкий перечень активов, например:
Основные средства;
Непрофильное имущество (включая инвестиционную недвижимость);
Вложения в нефинансовые компании (в том числе через гибридные инструменты, например, партнерства), вложения в инвестиционные фонды, включая ЗПИФ;
Другие активы (будут обсуждаться с рынком), не предполагающие требований по возврату средств, которые создают повышенные риски для кредиторов и вкладчиков.
Что еще хочет ЦБ
ЦБ предлагает включать в список системно значимых (СЗКО) банки, которые участвуют в крупных экосистемах, даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности, чтобы минимизировать системные риски. В этом случае для них будет действовать надбавка к достаточности капитала за системную значимость в размере 1 п.п. В случаях, когда риски экосистемы будут особенно высоки и могут иметь последствия для финансовой стабильности, к таким СЗКО будут устанавливаться надбавки больше 1 п.п. Для определения значимости экосистемы могут использоваться такие критерии, как количество регулярных пользователей, торговый оборот или численность персонала у поставщиков и других предприятий, которые обеспечивают функционирование экосистемы.
РЧЛ предлагается распространить на банки с универсальной лицензий и внедрять на индивидуальной и консолидированной основе. Превышение РЧЛ будет вычитаться из регулятивного капитала при расчете нормативов. Введение РЧЛ заменит существующие требования по вычету из капитала основных средств, инвестиционной недвижимости и другого материального имущества, а также повышенных риск-весов по вложениям в акции и доли нефинансовых организаций в части, превышающей индивидуальный и совокупный лимиты.
Действующие правила по расчету резервов для ИА новый подход не затронет. ЦБ приводит пример действия РПЛ. Есть два банка – хороший и плохой, у них почти одинаковый баланс, размер активов (5000) и капитал (500), но вот у плохого концентрация ИА выше (200 или 40% от капитала), а кредитов меньше. Далее РПЛ действует так: каждой группе ИА (всего их предлагается делить на три по степени риска) присваивается коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала – чем выше коэффициент, тем меньше активов укладывается в 30%-ый лимит. Затем вычисляется средний коэффициент: у хорошего банка он 1,87, у плохого – 3,7.
В итоге, с поправкой на коэффициент ИА плохого банка уже не 200, а 740 и превышают лимит на капитал в абсолютном выражении на 590 (максимум – 150): получается, что на покрытие ИА банку потребуется вычесть из капитала еще 159 (превышенный лимит делится на средний коэффициент). Из-за превышения лимита плохой банк пробивает норматив ЦБ, так как теперь должен потратить на покрытие ИА значительно больше капитала. Чтобы банки с низким запасом капитала и/или высокой концентрацией ИА смогли подготовиться к введению лимита, он может внедряться поэтапно. Например, в течение пяти лет значение лимита может быть последовательно снижено с начальных 100% до целевых 30%. Вариант с РЧЛ, считает регулятор, позволит существенно снизить нежелательные последствия экспансии банков в другие сферы бизнеса: у банков будет стимул не накапливать избыточные ИА, а, наоборот, продавать их для высвобождения лимита. Такой подход поддержит конкуренцию, будет способствовать продвижению инноваций и обеспечивать максимальную выгоду от внедрения платформенных и экосистемных решений.