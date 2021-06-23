ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы

Развитие экосистем дополнительно мотивирует банки наращивать вложения в ИА: через 5-10 лет запас таких активов у крупнейших банков может увеличиться в несколько раз. При прочих равных это может негативно повлиять на их финансовую устойчивость и в целом на финансовую стабильность, опасается ЦБ. Проблема в том, пишет ЦБ, что в России сейчас относительно мягкое регулирование для вложений банков в ИА, за исключением нематериальных активов, которые полностью вычитаются из капитала. Максимальные требования (риск-вес 1250% или вычет) к покрытию капиталом вложений в нефинансовые организации, основные средства и непрофильную недвижимость, как правило, применяются только при достижении высоких (60% и более) пороговых значений концентрации этих активов по отношению к капиталу. А вот вложения в финансовые организации регулируются жестче – вычету подлежит превышение порогового значения в размере 10% от базового капитала.