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ФРС закрыла окно возможностей для IPO золотодобытчиков

Однако уже осенью могут появиться условия для возврата к размещениям акций на фоне роста цены золота
Василий Милькин
Окно для IPO российских золотодобытчиков оказалось не очень удачным /SEBASTIAN DERUNGS / AFP

Рост цен на золото, возобновившийся в марте 2021 г., в июне сменился значительной коррекцией. Так, 2 июня золото на нью-йоркской товарной фьючерсной бирже COMEX стоило $1911 за унцию, а к 23 июня котировки упали до $1782.

Причиной стали заявления представителей ФРС США, после того как 16 июня было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор подчеркнул, что прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 и показатели экономической активности на этом фоне улучшились. Общие финансовые условия остаются благоприятными, говорилось в заявлении. При этом регулятор констатировал, что рост инфляции он считает временным, а повышение базовой ставки возможно в 2023 г. Регулятор также сказал о сворачивании политики количественного смягчения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных