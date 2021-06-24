ФРС закрыла окно возможностей для IPO золотодобытчиков

Причиной стали заявления представителей ФРС США, после того как 16 июня было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор подчеркнул, что прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 и показатели экономической активности на этом фоне улучшились. Общие финансовые условия остаются благоприятными, говорилось в заявлении. При этом регулятор констатировал, что рост инфляции он считает временным, а повышение базовой ставки возможно в 2023 г. Регулятор также сказал о сворачивании политики количественного смягчения.