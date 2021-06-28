Кэти Вуд соревнуется с Илоном Маском в роли гуру мира инвестиций

Но, скорее всего, дело в другом. Bloomberg считает, что Вуд – это тот же феномен, что Илон Маск или получивший прозвище The King of SPACs венчурный инвестор Чамат Палихапития – апологет фондов, работающих со SPAC. За ними пристально наблюдают розничные инвесторы, участники Reddit и других интернет-групп. У большинства фондов стратегия и портфель – тайна, за разглашение которой сотрудников разве что не расстреливают. Вуд и ее команда, как и Маск и Палихапития, открыты для общения. Они делятся своими соображениями и планами на сайте и в соцсетях, подчиненные Вуд открыто собирают информацию по заинтересовавшим их активам с помощью интернет-сообщества и сторонних экспертов – инженеров, ученых, врачей. По словам Вуд, это провоцирует дискуссии, в которых всплывает множество новой информации, что позволяет корректировать стратегию. Например, доцент инженерного факультета Университета Карнеги – Меллона Венкат Вишванатан, который специализируется на проблеме преобразования и хранения энергии, часто добровольно делится своими новейшими выкладками с аналитиками Ark.