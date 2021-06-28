Кэти Вуд соревнуется с Илоном Маском в роли гуру мира инвестиций

Кэти Вуд соревнуется с Илоном Маском в роли гуру мира инвестицийКак основать успешный биржевой инвестиционный фонд в 58 лет
Свой первый инвестиционный фонд Кэти Вуд основала, когда ей было 58 лет. Сейчас 65-летняя Вуд один из самых влиятельных управляющих фондами современности. Ее цитируют наравне с Уорреном Баффеттом, печатают на майках и толстовках ее портреты и тикеры ее фондов (последнее время доходы от продаж идут на благотворительные проекты по борьбе с COVID-19). У нее появились подражатели: The Wall Street Journal (WSJ) насчитала минимум три сайта и приложение для смартфонов, которые оперативно отслеживают сделки фондов Вуд, чтобы инвесторы могли действовать схожим образом.
Между тем не далее как в феврале прошлого года Bloomberg опубликовало о Вуд большую статью под названием «Лучший инвестор, о котором вы никогда не слышали». Возможно, дело в прибыльности ее фондов под зонтичным брендом Ark. Флагманский Ark Innovation Fund (ARKK) в 2020 г. показал доходность 150%, а в последние пять лет доходность составляла в среднем 36% годовых, в 3 раза обгоняя индекс S&P 500. В прошлом году пять из семи ее ETF (биржевых фондов) показали среднюю доходность 141%, подсчитал Barron’s (еженедельник, издаваемый Dow Jones & Company). В этом году открылся восьмой фонд – Ark Space Exploration and Innovation (ARKX). Активы под управлением фондов Ark Invest составляют, по данным компании, $48 млрд.
Рецепт Вуд
Но, скорее всего, дело в другом. Bloomberg считает, что Вуд – это тот же феномен, что Илон Маск или получивший прозвище The King of SPACs венчурный инвестор Чамат Палихапития – апологет фондов, работающих со SPAC. За ними пристально наблюдают розничные инвесторы, участники Reddit и других интернет-групп. У большинства фондов стратегия и портфель – тайна, за разглашение которой сотрудников разве что не расстреливают. Вуд и ее команда, как и Маск и Палихапития, открыты для общения. Они делятся своими соображениями и планами на сайте и в соцсетях, подчиненные Вуд открыто собирают информацию по заинтересовавшим их активам с помощью интернет-сообщества и сторонних экспертов – инженеров, ученых, врачей. По словам Вуд, это провоцирует дискуссии, в которых всплывает множество новой информации, что позволяет корректировать стратегию. Например, доцент инженерного факультета Университета Карнеги – Меллона Венкат Вишванатан, который специализируется на проблеме преобразования и хранения энергии, часто добровольно делится своими новейшими выкладками с аналитиками Ark.
«Наши аналитики доступны в Twitter, LinkedIn, Medium, Telegram, любой социальной сети, которая поможет им взаимодействовать и стать частью сообществ в сферах, которые они исследуют», – говорит Вуд Bloomberg. Это, считает она, позволяет ей «играть в намного более тяжелой весовой категории». Ведь чем больше популярность, тем больше денег несут люди в ее фонды.