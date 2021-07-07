Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии

Банки один за другим ежемесячно спешат отчитаться о рекордных прибылях, которые растут в разы от месяца к месяцу. Так вышло и с итогами первого полугодия – два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, в один день рассказали об очередных рекордах. Сбербанк заработал за этот период почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020-го по российским стандартам отчетности. Прибыль ВТБ выросла за первое полугодие в 2,5 раза до 129,5 млрд руб.