Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии

Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемииИ смогут ли они достичь 2 трлн рублей по итогам года
Банки один за другим ежемесячно спешат отчитаться о рекордных прибылях, которые растут в разы от месяца к месяцу. Так вышло и с итогами первого полугодия – два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, в один день рассказали об очередных рекордах. Сбербанк заработал за этот период почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020-го по российским стандартам отчетности. Прибыль ВТБ выросла за первое полугодие в 2,5 раза до 129,5 млрд руб.
Два госбанка первыми отчитались за полугодие. Цифры по всему сектору у ЦБ есть пока только за январь – май. Но уже за пять месяцев прибыль банков практически достигла 1 трлн руб. Они так хорошо зарабатывают, что Банк России допустил новый рекорд прибыли по итогам года в 2 трлн руб. (хотя раньше прогнозировал 1,5–1,7 трлн) при отсутствии «неожиданных шоков».