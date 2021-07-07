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Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии

И смогут ли они достичь 2 трлн рублей по итогам года
Екатерина Литова Вадим Арапов
В июне банки установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными /Максим Стулов / Ведомости

Банки один за другим ежемесячно спешат отчитаться о рекордных прибылях, которые растут в разы от месяца к месяцу. Так вышло и с итогами первого полугодия – два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, в один день рассказали об очередных рекордах. Сбербанк заработал за этот период почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020-го по российским стандартам отчетности. Прибыль ВТБ выросла за первое полугодие в 2,5 раза до 129,5 млрд руб.

Два госбанка первыми отчитались за полугодие. Цифры по всему сектору у ЦБ есть пока только за январь – май. Но уже за пять месяцев прибыль банков практически достигла 1 трлн руб. Они так хорошо зарабатывают, что Банк России допустил новый рекорд прибыли по итогам года в 2 трлн руб. (хотя раньше прогнозировал 1,5–1,7 трлн) при отсутствии «неожиданных шоков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных