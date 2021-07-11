«Тинькофф» запустил зеленый фонд с акциями Tesla и Li Auto

Новый фонд называется «Тинькофф индекс экологически чистых технологий» и привязан к индексу, который отслеживает динамику стоимости публичных компаний, бизнес которых сфокусирован на создании или использовании зеленых технологий. Этот индекс «Тинькофф банк» рассчитал ретроспективно – историческая среднегодовая доходность бумаг, включенных в него, с 2002 г. составляет 22,9%, говорит представитель компании.