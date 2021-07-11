«Тинькофф» запустил зеленый фонд с акциями Tesla и Li Auto

«Тинькофф» запустил зеленый фонд с акциями Tesla и Li AutoИнвесторы смогут вкладывать в акции десятка компаний – лидеров сектора экотехнологий
Клиенты «Тинькофф инвестиций» смогут вложиться в бумаги зеленых компаний: управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции компаний – лидеров по развитию экологичных технологий по всему миру. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Тинькофф инвестиций».
Новый фонд называется «Тинькофф индекс экологически чистых технологий» и привязан к индексу, который отслеживает динамику стоимости публичных компаний, бизнес которых сфокусирован на создании или использовании зеленых технологий. Этот индекс «Тинькофф банк» рассчитал ретроспективно – историческая среднегодовая доходность бумаг, включенных в него, с 2002 г. составляет 22,9%, говорит представитель компании.
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