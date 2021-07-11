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«Тинькофф» запустил зеленый фонд с акциями Tesla и Li Auto

Инвесторы смогут вкладывать в акции десятка компаний – лидеров сектора экотехнологий
Екатерина Литова
Тема ответственного инвестирования стала крайне популярна в последние 1,5 года /Vestas Wind Systems

Клиенты «Тинькофф инвестиций» смогут вложиться в бумаги зеленых компаний: управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции компаний – лидеров по развитию экологичных технологий по всему миру. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Тинькофф инвестиций».

Новый фонд называется «Тинькофф индекс экологически чистых технологий» и привязан к индексу, который отслеживает динамику стоимости публичных компаний, бизнес которых сфокусирован на создании или использовании зеленых технологий. Этот индекс «Тинькофф банк» рассчитал ретроспективно – историческая среднегодовая доходность бумаг, включенных в него, с 2002 г. составляет 22,9%, говорит представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных