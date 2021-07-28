Банк России пересчитал долговую нагрузку населения

Банк России пересчитал долговую нагрузку населенияОна снизилась из-за обновленной методики расчета
Центробанк поменял методику оценки долговой нагрузки населения. Регулятор уточнил основной индикатор показателя – коэффициент обслуживания долга (КОД) – благодаря тому, что учел в расчетах обезличенные данные бюро кредитных историй (НБКИ, ОКБ и «Эквифакс») по заемщикам. Этот коэффициент отражает отношение всего размера плановых платежей населения по кредитам к общему доходу домохозяйств. После пересчета КОД оказался ниже: на 1 января 2021 г. он составил 9,8% от располагаемых доходов населения против 11,5%, рассчитанных согласно предыдущей методике. За 2020 г. долговая нагрузка граждан выросла на 0,8 п. п. (в соответствии с прошлой методикой – на 0,9 п. п.), из которых 0,6 п. п. пришлось на необеспеченные потребительские кредиты и 0,2 п. п. – на ипотеку.
На конец I квартала этого года долговая нагрузка граждан обновила исторический максимум по старой методике, достигнув 11,7%, отчитывался ЦБ. Ее рост связан с сокращением располагаемых доходов населения, а также ростом просроченной задолженности по потребкредитам. Долговая нагрузка – важный индикатор накопления системных рисков. Ее увеличение может говорить не только о падении доходов населения, но и о смягчении банками стандартов кредитования (например, предоставление кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой) или о растущем проникновении кредитования. Именно поэтому, отмечает ЦБ, точность измерения долговой нагрузки населения важна для оценки системных рисков банковского сектора и негативных последствий для экономики, а также для принятия своевременных мер регулирования. Например, поднятия надбавок к коэффициентам риска по кредитам.