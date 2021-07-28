Банк России пересчитал долговую нагрузку населения

На конец I квартала этого года долговая нагрузка граждан обновила исторический максимум по старой методике, достигнув 11,7%, отчитывался ЦБ. Ее рост связан с сокращением располагаемых доходов населения, а также ростом просроченной задолженности по потребкредитам. Долговая нагрузка – важный индикатор накопления системных рисков. Ее увеличение может говорить не только о падении доходов населения, но и о смягчении банками стандартов кредитования (например, предоставление кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой) или о растущем проникновении кредитования. Именно поэтому, отмечает ЦБ, точность измерения долговой нагрузки населения важна для оценки системных рисков банковского сектора и негативных последствий для экономики, а также для принятия своевременных мер регулирования. Например, поднятия надбавок к коэффициентам риска по кредитам.