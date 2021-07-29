ЦБ признал сложности с развитием конкуренции на финансовом рынке

У крупных банков больше финансовых возможностей для автоматизации процессов, развития технологий и найма персонала, говорит представитель банка «Зенит»: не все проекты окупаются, но это позволяет занимать новые ниши и завоевывать рынок. А госбанки работают проводниками «антикризисных» бюджетных денег в экономику, что обеспечивает дешевое фондирование. Крупные банки нередко злоупотребляют своим доминирующим положением и предлагают клиентам повышенные комиссии и не самые удобные продукты, тогда как небольшие банки совершают сверхусилия, для того чтобы оставаться на плаву, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу банка «Ренессанс кредит» Петр Садовый. Он объясняет это отчасти наследием административно-командного устройства экономики, где конкуренция в принципе не предполагалась. Среди недавних глобальных шагов в развитии конкуренции Садовый назвал создание СБП, заметно упростившей и удешевившей для розничных клиентов карточные переводы. Но никакие даже самые эффективные нововведения не воспринимаются обществом сразу. И одним из самых значимых и сложных направлений развития конкуренции в банковской сфере является повышение финансовой грамотности населения, резюмирует Садовый.