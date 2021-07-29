ЦБ признал сложности с развитием конкуренции на финансовом рынке

ЦБ признал сложности с развитием конкуренции на финансовом рынкеСитуация с конкуренцией в некоторых сегментах только ухудшается
«Только справедливая конкуренция формирует то созидательное разрушение, на основе которого рынок органически развивается и становится источником тех благ, ради которых он вообще существует», – философски заметил первый зампред Банка России Сергей Швецов, представляя рынку 28 июля проект развития финансового сектора до 2024 г. В конкуренции, к сожалению, Банк России не достиг тех успехов, на которые надеялся, признал Швецов, регулятору предстоит больше работать в этом направлении, потому что конкурентная среда – не менее важное условие для развития финансового рынка, чем ценовая, финансовая стабильность и последовательная бюджетная политика.
Отличие финансового рынка России от других в том, что в сегментах есть не просто несколько ключевых игроков, а один лидер, отметил первый зампред ЦБ. Этот лидер – не обязательно один и тот же игрок, но, по словам Швецова, лидеры держат необычно большую долю в некоторых секторах. Цифровая экономика характерна тем, что она приводит к тому, что победитель получает все, говорил в 2019 г. предправления крупнейшего банка страны Герман Греф: «Первый игрок – 60, второй игрок – 30, 10 – все остальные».
Что с конкуренцией
Еще в 2018 г. ЦБ отмечал, что большинство сегментов финансового рынка России – монополии и олигополии с конкурентным окружением, и намеревался с этим бороться. Но с тех времен мало что изменилось: практически все секторы испытывают проблемы с развитием конкуренции, особенно банковский, следует из доклада ЦБ. Он рассчитал за 2018–2020 гг. CBR-Composite – агрегированный индекс, который отражает уровень конкуренции на конкретном сегменте рынка. Индекс делит конкуренцию на три уровня: красный (низкий), оранжевый (умеренный) и зеленый (высокий).
Сейчас на всех основных сегментах рынка низкий уровень конкуренции: эквайринг, карточные платежи, переводы, кредитование, привлечение средств граждан (в привлечении средств юрлиц уровень конкуренции умеренный), доверительное управление, клиенты брокеров и добровольное страхование. Во всех этих секторах доля пяти крупнейших игроков превышает 60%, а доля одного лидера рынка в некоторых сегментах превышает 90% (см. таблицу). Названия банков ЦБ не указывает.
Крупнейшим игроком российского финансового сектора является Сбербанк. Доля его активов составляет 44,4% (35,2 трлн руб.) от всех активов 10 крупнейших игроков, следует из данных «Интерфакс-ЦЭА» за II квартал. Второй по величине госбанк – ВТБ – занимает 23% с 18,3 трлн руб. активов. В Сбербанке хранится 16,6 трлн руб. средств населения – это 45,4% всего рынка, следует из отчета госбанка за 2020 г. В потребительских кредитах на банк приходится 42% (3,1 трлн руб.) рынка, на ипотеку – 54% (5,2 трлн руб.). Сбербанк занимает на рынке денежных переводов 94%, писал РБК: в начале 2019 г. доля госбанка на рынке эквайринга (обеспечение приема карт к оплате) была 67,1%, что находится вблизи данных ЦБ. На конец 2020 г. количество активных карт (кредитные и дебетовые) в Сбербанке составляло 138 млн штук – это 66% всех активных карт, следует из данных ЦБ.
Действительно, доля, которую удерживает Сбербанк в течение достаточно длительного времени, – это необычная ситуация, признавал Греф в 2019 г. Но, по его словам, концентрация крупнейших банков на рынке – это абсолютно типичная ситуация для любой страны. Тем не менее в развитых экономиках на крупнейший банк страны не приходится более 30% активов. Например, в США крупнейший банк – JPMorgan Chase & Co – охватывает 28,5% активов ($3,2 трлн) 10 крупнейших банков, следует из данных сайта Bankrate. На второго и третьего игрока – Bank of America и Wells Fargo – приходится 20% ($2,3 трлн) и 15,2% ($1,7 трлн). Крупнейший банк Китая и мира – Industrial & Commercial Bank of China – с активами порядка $5 трлн занимает 19,5% в топ-10 банков страны. На идущих за ним China Construction Bank и Agricultural Bank of China приходится 17,1% ($4,3 трлн) и 16,3% ($4,1 трлн) активов соответственно.
Что для конкуренции делает ЦБ
Чтобы бороться с монополией Сбербанка на рынке карточных переводов, ЦБ в 2019 г. запустил Систему быстрых платежей (СБП) – она позволяет гражданам (пока что с нулевой комиссией) мгновенно переводить средства между банками по номеру телефона. Подключение к СБП сначала было добровольным, но из-за отказа Сбербанка присоединиться к системе это сделали обязательным для всех банков. К СБП Сбербанк подключился с опозданием на полгода, за что был оштрафован ЦБ: вместо 1 октября 2019 г. госбанк сделал это весной 2020 г.
Летом 2018 г. заработала Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой выступает «Ростелеком», она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Банки обязаны к ней присоединиться. Чуть позднее собственную систему сбора биометрии запустил Сбербанк. В конце 2018 г. Греф сообщал о сборе «миллионов» образцов биометрии, тогда как данные в ЕБС исчислялись тысячами. ЕБС все еще не пользуется популярностью: на февраль 2021 г. в ней было зарегистрировано около 164 000 россиян. Государство надеется довести количество слепков граждан до 70 млн к концу 2022 г. В частности, за счет возможности самостоятельной регистрации в ЕБС через специальное приложение, писали «Ведомости».
Банк России для развития конкуренции планирует внедрить цифровой рубль. Граждане и компании смогут переводить цифровые деньги без привязки к конкретному банку – храниться цифровая валюта будет в электронных кошельках в ЦБ. Сбербанк, ВТБ и еще 10 банков начнут тестировать цифровой рубль в январе 2022 г.
ЦБ хочет внедрить политику конкурентного нейтралитета государства – она предполагает создание равных условий ведения бизнеса для всех участников рынка, например доступ к пилотированию госпроектов. Это также означает либо выход государства из капитала финансовых организаций, если его участие не оправдано целями государственной политики, либо соблюдение принципов конкурентного нейтралитета, если приватизация нецелесообразна. В 2017 г. выросла концентрация госбанков в секторе, это произошло после того, как Банк России забрал на санацию три крупные частные группы – «Открытие», Промсвязьбанк и Бинбанк, став их акционером. Доля госбанков в активах сектора к 1 октября 2020 г. составляла 74%, отмечала Ассоциация банков России. ЦБ надеется частично продать принадлежащие ему банки – часть акций «ФК Открытие» (Бинбанк к нему присоединен) может быть реализована на IPO в 2022 г. В сентябре регулятор попытается с третьей попытки продать на закрытом аукционе санированный Азиатско-Тихоокеанский банк. Им интересуются четыре покупателя.
Еще одним шагом в развитии конкуренции должно стать регулирование экосистем как на базе банков, так и на базе технологических компаний. Идеальная картина существования экосистем в России, по мнению ЦБ, такая: существование нескольких крупных национальных экосистем, конкурирующих между собой и с иностранными игроками, а нишевые поставщики и менее масштабные платформы удовлетворяют спрос за пределами экосистем и бросают вызов лидерам. Внедрение регулирования планируется в 2022–2023 гг. Ключевую роль в регулировании экосистем должно выполнять антимонопольное законодательство, а также нормативы Банка России в части ограничения рисков, связанных с вовлечением банков в экосистемный бизнес. Кроме того, ЦБ будет оценивать потенциальные риски, связанные с появлением новых системно значимых игроков, например бигтехов, если они способны влиять на финансовую стабильность.
В чем проблема
Российская банковская система испытывает сложности с развитием конкуренции, согласен зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов: есть явный перекос в сторону госсектора и ограничения конкуренции в этой связи. По его словам, переломить тренд могут только приватизация банков и уход от практики нерыночной конкуренции. Внедрение ЕБС, к примеру, обеспечивает некую дополнительную инфраструктуру для предоставления финансовых услуг гражданам, но не решает фундаментальной проблемы – низкого уровня благосостояния, отмечает старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова: темпы роста предложения банковских услуг в рознице превышают темпы роста здорового платежеспособного спроса, что и ограничивает развитие конкуренции. То же и в корпоративном сегменте, указывает эксперт: спрос на банковские услуги ограничен нежеланием компаний запускать новые проекты из-за высокой неопределенности условий ведения бизнеса.
Отечественный банковский сектор действительно характеризуется высокой и постоянно растущей концентрацией, но это не означает, что конкуренция отсутствует, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Скорее наоборот, конкуренция за клиента достаточно высока, но она происходит именно в крупнейших банках. Поэтому, отмечает эксперт, основные риски здесь возникают для средних и малых банков, которые зачастую не способны предложить своим клиентам конкурентные условия обслуживания.
У крупных банков больше финансовых возможностей для автоматизации процессов, развития технологий и найма персонала, говорит представитель банка «Зенит»: не все проекты окупаются, но это позволяет занимать новые ниши и завоевывать рынок. А госбанки работают проводниками «антикризисных» бюджетных денег в экономику, что обеспечивает дешевое фондирование. Крупные банки нередко злоупотребляют своим доминирующим положением и предлагают клиентам повышенные комиссии и не самые удобные продукты, тогда как небольшие банки совершают сверхусилия, для того чтобы оставаться на плаву, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу банка «Ренессанс кредит» Петр Садовый. Он объясняет это отчасти наследием административно-командного устройства экономики, где конкуренция в принципе не предполагалась. Среди недавних глобальных шагов в развитии конкуренции Садовый назвал создание СБП, заметно упростившей и удешевившей для розничных клиентов карточные переводы. Но никакие даже самые эффективные нововведения не воспринимаются обществом сразу. И одним из самых значимых и сложных направлений развития конкуренции в банковской сфере является повышение финансовой грамотности населения, резюмирует Садовый.