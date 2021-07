ЦБ признал сложности с развитием конкуренции на финансовом рынке

Действительно, доля, которую удерживает Сбербанк в течение достаточно длительного времени, – это необычная ситуация, признавал Греф в 2019 г. Но, по его словам, концентрация крупнейших банков на рынке – это абсолютно типичная ситуация для любой страны. Тем не менее в развитых экономиках на крупнейший банк страны не приходится более 30% активов. Например, в США крупнейший банк – JPMorgan Chase & Co – охватывает 28,5% активов ($3,2 трлн) 10 крупнейших банков, следует из данных сайта Bankrate. На второго и третьего игрока – Bank of America и Wells Fargo – приходится 20% ($2,3 трлн) и 15,2% ($1,7 трлн). Крупнейший банк Китая и мира – Industrial & Commercial Bank of China – с активами порядка $5 трлн занимает 19,5% в топ-10 банков страны. На идущих за ним China Construction Bank и Agricultural Bank of China приходится 17,1% ($4,3 трлн) и 16,3% ($4,1 трлн) активов соответственно.