ЦБ раскрыл варианты продажи банка «Открытие»Их два – продажа более 50% акций стратегическому инвестору или IPO
Банк России, владеющий санированным банком «ФК Открытие», начал подготовку к продаже его акций, говорится в сообщении Банка России. Регулятор рассматривает два варианта – продажа стратегическому инвестору и выход на IPO.
Банк России объявил сбор предложений от потенциальных стратегических инвесторов на покупку не менее 50% + 1 акция банка. Заявки будут приниматься с 11 по 22 октября. До этого срока заинтересованные инвесторы могут провести due diligence банка для оценки его финансовой устойчивости. Центробанк допускает продажу банка «ФК Открытие» стратегическому инвестору без страхового и пенсионного бизнеса. Если найдется потенциальный инвестор, готовый купить больше половины акций банка, то его продажа может состояться до конца 2021 г.
Не исключает ЦБ и продажу пакета акций банка частями на организованных торгах. На первом этапе в ходе IPO планируется продать 20–25% акций, рассказывал «Ведомостям» предправления банка «Открытие» Михаил Задорнов в конце 2019 г. «Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос», – отмечал руководитель банка. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, говорил Задорнов в интервью РБК.
Банк «Открытие» стал первым банком, который ЦБ санировал с помощью нового механизма – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор получил 99% акций банка в августе 2017 г. На докапитализацию группы «Открытие» ЦБ потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». На оздоровления Бинбанка ЦБ потратил 59 млрд руб., плюс еще порядка 800 млрд руб. пошло на расшивку межбанковских операций Бинбанка и «Рост банка», который тот оздоравливал. Финансовое оздоровление объединенного банка завершилось в июле 2019 г. За прошлый год «Открытие» заработало 43,4 млрд руб. чистой прибыли – она сократилась из-за пандемии на 17%. В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», банк для автокредитования «РГС банк», «Открытие брокер», управляющая компания «Открытие», НПФ «Открытие», две лизинговые компании и одна факторинговая, а также оператор таможенных платежей «Таможенная карта».
Позднее уже сам «ФК Открытие» сообщил, что начинает поиски инвестора и прием сообщений от заинтересованных лиц на своего страховщика – «Росгосстрах». Сколько конкретно акций планируется продать, банк не указывает.
Чистые активы группы «Открытие» составляют больше 500 млрд руб., если предположить, что ЦБ не готов продавать банк дешевле капитала, то контроль в группе будет стоить стратегическому инвестору минимум 250 млрд руб., говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: это крупная сумма, и круг инвесторов ограничен сильнее, чем, например, в случае с АТБ. Структура активов «Открытия» отличается от типичного российского банка из-за наличия страховой компании и пенсионного фонда в периметре группы, на которые приходится более 20% консолидированных активов, отмечает аналитик. Хотя обе компании положительно влияют на доходы группы: 7,62 млрд руб. заработал в 2020 г. «Росгосстрах» и 8,2 млрд руб. – НПФ «Открытие».
Давление на привлекательность группы оказывают непрофильные активы, значительный размер которых за последние годы удалось сократить благодаря их продаже в рынок и передаче в банк непрофильных активов «Траста», отмечает старший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Руслан Коршунов. «Открытие» может быть интересно потенциальным покупателям своими позициями в банковском секторе (корпоративный и розничный бизнесы, КИБ), а также масштабами деятельности своих дочерних компаний (брокерский бизнес, автокредитование, факторинг, лизинг, страховой и пенсионный бизнесы).
Банк значительно укрепил свои позиции в российском банковском секторе после расчистки баланса от проблемных активов, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: активы группы возросли за 2,5 года более чем в 1,5 раза. Но с одним покупателем будет сложно: только крупные игроки могут позволить себе приобрести контрольный пакет. Это либо сопоставимые по масштабу бизнеса и капиталу российские финансовые институты, как правило, с госучастием, или зарубежные инвесторы, но из-за санкций иностранцы значительно снизили аппетит к российским активам, отмечает Носова.
Учитывая значительный размер капитала «Открытия» (собственные средства группы, по данным ЦБ, составляют 432 млрд руб. на 1 апреля. – «Ведомости»), найти частного покупателя на 50% + 1 акцию будет весьма сложно, учитывая общий низкий интерес крупных частных инвесторов к банковскому сектору, согласен старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. Покупка с дисконтом к капиталу могла потенциально быть интересна другому крупному банку в целях консолидации, увеличения рыночной доли, оптимизации расходов на единицу активов и повышения рентабельности на капитал в долгосрочном периоде. Но, продолжает аналитик, количество частных банков, которые могут позволить себе такую покупку, мало, а приватизация с передачей госбанку может столкнуться с нежеланием государства наращивать долю присутствия в секторе.