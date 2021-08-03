ЦБ раскрыл варианты продажи банка «Открытие»

Банк «Открытие» стал первым банком, который ЦБ санировал с помощью нового механизма – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор получил 99% акций банка в августе 2017 г. На докапитализацию группы «Открытие» ЦБ потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». На оздоровления Бинбанка ЦБ потратил 59 млрд руб., плюс еще порядка 800 млрд руб. пошло на расшивку межбанковских операций Бинбанка и «Рост банка», который тот оздоравливал. Финансовое оздоровление объединенного банка завершилось в июле 2019 г. За прошлый год «Открытие» заработало 43,4 млрд руб. чистой прибыли – она сократилась из-за пандемии на 17%. В группу «Открытие» входят страховщики «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», банк для автокредитования «РГС банк», «Открытие брокер», управляющая компания «Открытие», НПФ «Открытие», две лизинговые компании и одна факторинговая, а также оператор таможенных платежей «Таможенная карта».