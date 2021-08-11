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Российский рынок акций растет лучше иностранных

Охвативший США и Китай новый штамм вируса пока отошел на второй план
Екатерина Литова
Российский рынок акций растет лучше иностранных /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Отечественный рынок акций с начала недели показывает устойчивость к негативным внешним факторам, пишет старший аналитик Альфа-банка Джон Волш в своем обзоре. Иностранные инвесторы обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса и введением карантинных мер в Китае и США. В США число новых случаев инфицирования 9 августа достигло самых высоких значений за полгода, превысив 200 000 случаев в день. С 20 июля штамм коронавируса «Дельта» обнаружили более чем в десятке городов Китая. Количество инфицированных в России идет на спад в последние недели: если на пике третьей волны в середине июля число новых случаев превышало 24 000 каждый день, то за последние дни оно стабилизировалось в диапазоне 21 000–22 000.

Индекс Московской биржи вырос 10 августа на 0,71% и превысил 3860 пунктов, долларовый индекс РТС – на 0,33%, перевалив за 1640 пунктов. Российские индексы заметно опережают биржевые индикаторы аналогов других стран. Индекс акций развивающихся рынков MSCI EM 10 августа рос на 0,13%. Американский S&P 500 отыгрывал незначительное падение 9 августа и к 19.00 мск вырос на 0,20%, Dow Jones – на 0,40%. NASDAQ падал на 0,23%. Британский FTSE 100 закрылся в плюсе на 0,40%, японский Nikkei вырос на 0,24%. Лучше российского рынка вырос китайский Shanghai Composite – на 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных