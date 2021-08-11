Российский рынок акций растет лучше иностранных

Отечественный рынок акций с начала недели показывает устойчивость к негативным внешним факторам, пишет старший аналитик Альфа-банка Джон Волш в своем обзоре. Иностранные инвесторы обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса и введением карантинных мер в Китае и США. В США число новых случаев инфицирования 9 августа достигло самых высоких значений за полгода, превысив 200 000 случаев в день. С 20 июля штамм коронавируса «Дельта» обнаружили более чем в десятке городов Китая. Количество инфицированных в России идет на спад в последние недели: если на пике третьей волны в середине июля число новых случаев превышало 24 000 каждый день, то за последние дни оно стабилизировалось в диапазоне 21 000–22 000.