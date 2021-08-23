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Не ошибся ли Майкл Бьюрри с прогнозом на понижение котировок акций Tesla

Когда-то знаменитый инвестор разглядел ипотечный пузырь на фондовом рынке США
Софья Корепанова
Майкл Бьюрри, инвестор, гендиректор Scion Asset Management /Getty Images

Майкл Бьюрри прославился тем, что стал одним из немногих инвесторов, вовремя увидевших ипотечный пузырь на финансовом рынке США и сыгравших против него. Когда в 2007 г. Америку захлестнул ипотечный кризис, Бьюрри стал мультимиллионером.

Теперь Бьюрри уверен, что разглядел следующий пузырь, который вот-вот лопнет, поменьше – это одна компания, но какая: Tesla. На I квартал его фонд Scion Asset Management владел пут-опционом (контракт на право продать бумаги по заранее оговоренной цене в течение определенного времени) на 800 100 акций Tesla, а на конец II квартала увеличил количество до 1 075 500 акций, о чем фонд уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также он приобрел пут-опционы почти на $31 млн на 235 500 акций флагманского фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF, в котором акции Tesla составляют значительную часть. Условия опционов не раскрываются.

По данным SEC, стоимость активов под управлением Scion Asset Management на 30 июня составляла $3,1 млрд, крупнейший – акции Tesla (на $731 млн), стоимость следующего за ними пакета Facebook в 2 раза с лишним меньше ($327 млн).

Человек со стеклянным глазом

Родившийся в 1971 г. Майкл Бьюрри с детства ощущал себя не таким, как другие. Из-за редкой формы рака он в двухлетнем возрасте лишился одного глаза – ему сделали стеклянный протез.

Бьюрри признавался автору книги «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» (The Big Short: Inside the Doomsday Machine, 2010) Майклу Льюису: «У меня все силы уходили на то, чтобы смотреть человеку в глаза. Когда я смотрел на человека в упор, я уже не слышал его». В итоге до сих пор он предпочитает общаться письменно, а не лично. Он считает, что производит «при личном общении ужасное впечатление». Единственный способ это исправить – люди сначала должны оценить его тексты, а уж потом знакомиться. «Тогда все пройдет как по маслу, – уверяет он. – Но если я встречаюсь с теми, кто никогда не читал мои опусы, – это форменная катастрофа. В школе была та же история, даже с учителями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных