Не ошибся ли Майкл Бьюрри с прогнозом на понижение котировок акций Tesla

Не ошибся ли Майкл Бьюрри с прогнозом на понижение котировок акций TeslaКогда-то знаменитый инвестор разглядел ипотечный пузырь на фондовом рынке США
Майкл Бьюрри прославился тем, что стал одним из немногих инвесторов, вовремя увидевших ипотечный пузырь на финансовом рынке США и сыгравших против него. Когда в 2007 г. Америку захлестнул ипотечный кризис, Бьюрри стал мультимиллионером.
Теперь Бьюрри уверен, что разглядел следующий пузырь, который вот-вот лопнет, поменьше – это одна компания, но какая: Tesla. На I квартал его фонд Scion Asset Management владел пут-опционом (контракт на право продать бумаги по заранее оговоренной цене в течение определенного времени) на 800 100 акций Tesla, а на конец II квартала увеличил количество до 1 075 500 акций, о чем фонд уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также он приобрел пут-опционы почти на $31 млн на 235 500 акций флагманского фонда Кэти Вуд ARK Innovation ETF, в котором акции Tesla составляют значительную часть. Условия опционов не раскрываются.
По данным SEC, стоимость активов под управлением Scion Asset Management на 30 июня составляла $3,1 млрд, крупнейший – акции Tesla (на $731 млн), стоимость следующего за ними пакета Facebook в 2 раза с лишним меньше ($327 млн).
Человек со стеклянным глазом
Родившийся в 1971 г. Майкл Бьюрри с детства ощущал себя не таким, как другие. Из-за редкой формы рака он в двухлетнем возрасте лишился одного глаза – ему сделали стеклянный протез.
Бьюрри признавался автору книги «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» (The Big Short: Inside the Doomsday Machine, 2010) Майклу Льюису: «У меня все силы уходили на то, чтобы смотреть человеку в глаза. Когда я смотрел на человека в упор, я уже не слышал его». В итоге до сих пор он предпочитает общаться письменно, а не лично. Он считает, что производит «при личном общении ужасное впечатление». Единственный способ это исправить – люди сначала должны оценить его тексты, а уж потом знакомиться. «Тогда все пройдет как по маслу, – уверяет он. – Но если я встречаюсь с теми, кто никогда не читал мои опусы, – это форменная катастрофа. В школе была та же история, даже с учителями».