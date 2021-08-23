Не ошибся ли Майкл Бьюрри с прогнозом на понижение котировок акций Tesla

Бьюрри признавался автору книги «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» (The Big Short: Inside the Doomsday Machine, 2010) Майклу Льюису: «У меня все силы уходили на то, чтобы смотреть человеку в глаза. Когда я смотрел на человека в упор, я уже не слышал его». В итоге до сих пор он предпочитает общаться письменно, а не лично. Он считает, что производит «при личном общении ужасное впечатление». Единственный способ это исправить – люди сначала должны оценить его тексты, а уж потом знакомиться. «Тогда все пройдет как по маслу, – уверяет он. – Но если я встречаюсь с теми, кто никогда не читал мои опусы, – это форменная катастрофа. В школе была та же история, даже с учителями».