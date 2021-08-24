ЦБ разрешит любой компании оказывать платежные услуги

ЦБ разрешит любой компании оказывать платежные услугиЗаниматься переводами самостоятельно можно будет, получив особый статус
Развитие и цифровизация финансового сектора России идут ускоренными темпами – бизнес-модели участников рынка базируются на возможности предложить клиенту весь спектр финансовых услуг через единую платформу. Поэтому Банк России считает справедливым пересмотреть законодательные ограничения на совмещение различных видов финансовой и нефинансовой деятельности, говорится в его новом докладе.
В частности, ЦБ предлагает дать возможность предоставлять платежные услуги всем тем организациям, кто сейчас этого делать не может: страховщикам, негосударственным пенсионным фондам (НПФ), микрофинансовым организациям, профучастникам, управляющим компаниям и пр. Это будет касаться и нефинансовых компаний: крупные интернет-поисковики, розничные торговые сети и супермаркеты выражали заинтересованность оказывать платежные услуги, сообщил в ходе конференции зампред Банка России Владимир Чистюхин.
Платежное решение от ЦБ
Нефинансовым и небанковским финансовым организациям Банк России хочет дать право инициировать переводы от имени клиентов (составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета) и осуществлять переводы: агрегировать безналичные платежи, обеспечить функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними.
Сейчас нефинансовые компании всего этого делать не могут. Кроме того, издержки на прием платежных карт из-за сложившейся модели высоки, признает ЦБ. В одной операции участвует банк-эмитент, картой которого расплатились, банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), плательщик и само торгово-сервисное предприятие. За одну операцию банк-эквайер взимает комиссию с торговой точки. Размер главной ее составляющей – интерчейнджа – устанавливают платежные системы. Интерчейндж банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту. Изменение такой бизнес-модели, когда нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, позволяет снизить издержки на прием платежных карт, считает Банк России.
ЦБ предлагает ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) с двумя типами платежных услуг:
инициирование переводов при наличии согласия клиентов путем направления распоряжений к банковским счетам клиентов в кредитных организациях;
осуществление переводов, включая прием электронных средств платежа (карты, электронные кошельки, онлайн-переводы), агрегирование переводов и открытие электронных кошельков для субъектов малого и среднего бизнеса.
Нефинансовые организации смогут получить статус НППУ при условии включения в реестр Банка России. Для этого компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов, антиотмывочного законодательства, а ее топ-менеджеры – соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации. Получать платежную лицензию отдельно пока не планируется. Банк России будет осуществлять надзор и наблюдение за деятельностью НППУ. При допуске небанковской финансовой организации (НФО) к платежной деятельности будут учитываться действующие регуляторные требования, в том числе к финансовой устойчивости.
В отношении НППУ законодательно установят требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности, а также о сегрегации средств клиентов, переданных для оказания платежных услуг, от иных средств для минимизации рисков. НППУ будут обязаны использовать отдельные банковские счета для осуществления по ним операций только для оказания платежных услуг. Такие счета позволят отделить средства клиентов от собственных средств НППУ как в ходе их деятельности, так и в случае банкротства НППУ. Средства, обособленные на таких специальных счетах, не будут включаться в общую конкурсную массу НППУ и смогут направляться только на удовлетворение требований клиентов. НППУ будут соблюдать действующие законодательные требования к порядку переводов электронных денежных средств, исключающие операции кредитования и начисления процентов на остаток. Средства клиентов, находящиеся на электронных кошельках в НППУ, не будут подлежать защите в системе страхования вкладов.
В своей деятельности НППУ смогут при необходимости использовать платежную инфраструктуру. Для этого им будет предоставлено право участия в платежных системах, включая платежную систему Банка России. НППУ смогут в качестве специальных участников инициировать через открытые API переводы клиентов по их банковским счетам в кредитных организациях-участниках, а также в качестве участников платежных систем направлять распоряжения и получать переводы денежных средств, в том числе в Системе быстрых платежей (СБП).
НФО предлагается предоставить возможность оказывать платежные услуги гражданам в статусе небанковских кредитных организаций: они смогут делать переводы без открытия банковских счетов. Планируется, что НФО, совмещающая свою деятельность с платежной, будет обособлять средства клиентов, переданные ей для оказания платежных услуг, только на корреспондентском счете в Банке России и не будет получать право открытия корреспондентских счетов в кредитных организациях. Такое обособление обеспечит минимизацию расчетного риска.
Как совмещать деятельность
Сейчас подконтрольные ЦБ организации и так совмещают разные виды деятельности, но его не особо устраивает выбранная модель: юридические лица из разных секторов рынка объединяются под единым брендом, не нарушая закон.
Банк России считает, что совмещать компании могут тот вид деятельности, который комплиментарен всем видам деятельности на финансовом рынке, схож с основным бизнесом или же ведет к развитию новых финансовых услуг (финтех-решения). Например, кредитным организациям предлагается совмещать управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФ). Страховщикам, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и микрофинансовым организациям помимо оказания платежных услуг – заниматься инвестиционным консультированием, индивидуальным доверительным управлением и ПИФами. Предоставление страховщикам возможности совмещать свою деятельность с деятельностью управляющей компании инвестиционного фонда позволит предложить гражданам полисы долевого страхования жизни, считает ЦБ. Страховщикам предлагается также разрешить заниматься негосударственным пенсионным обеспечением, а НПФ – страхованием жизни.
Возможность эффективного контроля совмещаемых рисков – ключевое условие совмещения видов деятельности на финансовом рынке, считает регулятор. Не должно допускаться совмещение тех видов, которые могут привести к возникновению кросс-секторальных и системных рисков. ЦБ считает невозможным совмещать кредитный и страховой риски из-за сложности их контроля. Важным ЦБ считает необходимость сегрегации активов и обязательств, сформированных в рамках различных видов деятельности. Сегрегация, в частности, обеспечивает защиту прав клиентов организации в ходе ее банкротства, так как активы, обособленные в рамках отдельного вида деятельности, не будут включаться в общую конкурсную массу организации, а будут использованы только для удовлетворения требований таких клиентов к организации.
В своем регулировании Банк России считает необходимым отталкиваться от видов деятельности. Это позволит отделить друг от друга виды финансовой деятельности с разным объемом рисков, установив для каждого из видов деятельности отдельные регуляторные требования.
ЦБ планирует поэтапную реализацию в законодательстве предлагаемых изменений, но пока конкретных сроков там не называют – сначала надо обсудить идею с рынком, сообщил Чистюхин.