ЦБ разрешит любой компании оказывать платежные услуги

В отношении НППУ законодательно установят требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности, а также о сегрегации средств клиентов, переданных для оказания платежных услуг, от иных средств для минимизации рисков. НППУ будут обязаны использовать отдельные банковские счета для осуществления по ним операций только для оказания платежных услуг. Такие счета позволят отделить средства клиентов от собственных средств НППУ как в ходе их деятельности, так и в случае банкротства НППУ. Средства, обособленные на таких специальных счетах, не будут включаться в общую конкурсную массу НППУ и смогут направляться только на удовлетворение требований клиентов. НППУ будут соблюдать действующие законодательные требования к порядку переводов электронных денежных средств, исключающие операции кредитования и начисления процентов на остаток. Средства клиентов, находящиеся на электронных кошельках в НППУ, не будут подлежать защите в системе страхования вкладов.