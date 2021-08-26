Банки отчитаются ЦБ об использовании VPN

Несколько месяцев назад Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для борьбы с обходом ограничений и доступом к запрещенному на территории России контенту. Ведомство с 17 июня ограничило использование VPN-сервисов VyprVPN и OperaVPN. 30 июня РКН сообщил о планах ввести централизованное управление в отношении средств обхода ограничений запрещенной информации. Речь шла и про VPN-сервисы. РКН направлял в ведомства запрос с просьбой проинформировать об использовании VPN для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. При этом работу с сервисами разрешили продолжать тем компаниям, которые используют их для непрерывных технологических процессов. По закону VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным сайтам с ноября 2017 г. Впрочем, требование распространяется только на сервисы, которые получили уведомление от РКН и подключились к федеральной государственной информационной системе – там содержится информация о запрещенных сайтах.