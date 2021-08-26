Банки отчитаются ЦБ об использовании VPN

Банки отчитаются ЦБ об использовании VPNЭто делается на случай блокировок сервисов Роскомнадзором
Банк России опасается нарушения операционной надежности банков, если на территории России Роскомнадзор заблокирует ряд иностранных VPN-сервисов. Для этого ЦБ хочет знать, какими VPN пользуются российские банки и для каких целей. Регулятор разослал 26 августа поднадзорным организациям письмо с просьбой указать, какой VPN-сервис использует организация, для чего, с какого IP-адреса и кто за все это отвечает. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель Банка России подтвердил рассылку письма «по ряду финансовых организаций». Его получение подтвердили представители банков «ФК Открытие» и «Ренессанс кредит».
Банк России считает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности, если на территории России заблокируют иностранные VPN-сервисы, говорит представитель ЦБ. В письме регулятор перечислил VPN-сервисы, о которых идет речь: Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другие аналогичные им. Если банк использует сервисы VPN в своих производственных нуждах, то в случае их блокировки услуги или сервисы банка перестанут работать, говорит представитель банка «Открытие».
VPN (virtual private network) позволяет обеспечить сетевое соединение поверх другой сети (например, интернета). Пользуясь VPN, можно открывать сайты и сервисы, блокируемые Роскомнадзором (РКН) на территории России. Банки используют VPN-сервисы в основном для обеспечения безопасности удаленной работы сотрудников: через виртуальные сети происходит соединение с банковскими системами, пояснил собеседник «Ведомостей» из службы информационной безопасности крупного банка.
Несколько месяцев назад Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для борьбы с обходом ограничений и доступом к запрещенному на территории России контенту. Ведомство с 17 июня ограничило использование VPN-сервисов VyprVPN и OperaVPN. 30 июня РКН сообщил о планах ввести централизованное управление в отношении средств обхода ограничений запрещенной информации. Речь шла и про VPN-сервисы. РКН направлял в ведомства запрос с просьбой проинформировать об использовании VPN для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. При этом работу с сервисами разрешили продолжать тем компаниям, которые используют их для непрерывных технологических процессов. По закону VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным сайтам с ноября 2017 г. Впрочем, требование распространяется только на сервисы, которые получили уведомление от РКН и подключились к федеральной государственной информационной системе – там содержится информация о запрещенных сайтах.
Представитель РКН не ответил на запрос «Ведомостей».
В письме ЦБ говорится, что направлять ответ не нужно в случае, если банк не использует в работе указанные VPN-сервисы. «Ренессанс кредит» не использует в работе сторонние VPN-сервисы, поэтому банку нечего ответить ЦБ, говорит начальник управления информационной безопасности банка Дмитрий Стуров.
Ранее Банк России также рассылал еще одно письмо на похожую тему: регулятор спрашивал, используется ли VPN для операций с клиентами и пострадает ли обслуживание в случае всеобщего отключения соответствующих сервисов, сообщил собеседник «Ведомостей» из крупного розничного банка. Другой вопрос, интересовавший регулятора, – пострадает ли оказание дистанционных услуг, если VPN заблокируют, продолжил он.
ЦБ, вероятно, собирает информацию с поднадзорных организаций, чтобы РКН не блокировал использование VPN с их IP-адресов либо установил какие-то специальные исключения, считает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Сама технология VPN не является плохой или хорошей, но ее использование для обхода блокировок является нарушением закона, и за это могут наказывать. В Административном кодексе предусмотрено наказание для операторов связи, также велось обсуждение возможных санкций для иных лиц, пояснил Лукацкий.