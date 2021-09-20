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Владельцы рухнувших банков помогут АСВ рассчитаться с кредиторами

Они могут внести средства, отозвать часть требований, выкупить активы или поговорить с должниками
Екатерина Литова
АСВ, понимая свою задачу – эффективно банкротить банки, очень часто находит понимание в судах / Евгений Разумный / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) меняет подходы работы с владельцами рухнувших банков: им предлагают сотрудничать и рассчитаться с кредиторами, а взамен – не получить иск об убытках. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

Новый формат работы Мельников объяснил тем, что в АСВ банки поступают сейчас в основном с сохранившимися активами. Как только агентство становится конкурсным управляющим или даже раньше, то старается вступить в переговоры с бенефициарами, объяснил он. Агентство сообщает им размер «дыры» в банке и рассказывает, какие есть пути и как можно «подключиться» к расчетам с кредиторами, рассказывает Мельников: найти средства, отозвать часть требований, выкупить активы, провести работу с должниками, которых они знают.

Банк переходит к АСВ после того, как суд принимает решение о его банкротстве или принудительной ликвидации (когда активов хватает для погашения обязательств). С начала года под управление АСВ перешел 21 банк, у которого лицензия либо отозвана, либо аннулирована – это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. В 15 из них АСВ надеется полностью погасить требования кредиторов благодаря сотрудничеству с собственниками, говорит Мельников. «Собственники это делают, потому что хотят сохранить репутацию или не хотят проблем. Если они рассчитаются – нет ущерба, а значит, к ним не будут предъявляться иски об убытках или о привлечении к субсидиарной ответственности», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных