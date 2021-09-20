Владельцы рухнувших банков помогут АСВ рассчитаться с кредиторами

Банк переходит к АСВ после того, как суд принимает решение о его банкротстве или принудительной ликвидации (когда активов хватает для погашения обязательств). С начала года под управление АСВ перешел 21 банк, у которого лицензия либо отозвана, либо аннулирована – это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. В 15 из них АСВ надеется полностью погасить требования кредиторов благодаря сотрудничеству с собственниками, говорит Мельников. «Собственники это делают, потому что хотят сохранить репутацию или не хотят проблем. Если они рассчитаются – нет ущерба, а значит, к ним не будут предъявляться иски об убытках или о привлечении к субсидиарной ответственности», – заключил он.