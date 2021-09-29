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ЦБ признал меры по сдерживанию необеспеченного кредитования неэффективными

Многие финансовые организации активно наращивают долю таких кредитов
Екатерина Литова Вадим Арапов
Необеспеченное кредитование приносит повышенную доходность для банков, а количественные ограничения могут ее снизить / Андрей Гордеев / Ведомости

Многие российские банки, формировавшие наиболее рискованные кредитные портфели до введения ЦБ мер, направленных на ограничение необеспеченного кредитования, продолжают подобную практику и сегодня. К такому выводу пришел сотрудник Центробанка Дмитрий Мирошниченко, представивший результаты своего исследования в новом номере научного журнала Банка России «Деньги и кредит».

В октябре 2019 г. по необеспеченным потребкредитам ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска, величина которых зависит от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск, тем больше потребуется капитала банку, а значит, выдача кредита должна стать менее выгодной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных