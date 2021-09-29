ЦБ признал меры по сдерживанию необеспеченного кредитования неэффективными

В октябре 2019 г. по необеспеченным потребкредитам ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска, величина которых зависит от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск, тем больше потребуется капитала банку, а значит, выдача кредита должна стать менее выгодной.