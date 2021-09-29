ЦБ признал меры по сдерживанию необеспеченного кредитования неэффективными

ЦБ признал меры по сдерживанию необеспеченного кредитования неэффективнымиМногие финансовые организации активно наращивают долю таких кредитов
Многие российские банки, формировавшие наиболее рискованные кредитные портфели до введения ЦБ мер, направленных на ограничение необеспеченного кредитования, продолжают подобную практику и сегодня. К такому выводу пришел сотрудник Центробанка Дмитрий Мирошниченко, представивший результаты своего исследования в новом номере научного журнала Банка России «Деньги и кредит».
В октябре 2019 г. по необеспеченным потребкредитам ЦБ ввел надбавки к коэффициентам риска, величина которых зависит от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск, тем больше потребуется капитала банку, а значит, выдача кредита должна стать менее выгодной.