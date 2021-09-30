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ФНС с октября сможет штрафовать за сокрытие средств на электронных кошельках

Эксперты сомневаются, что действующие законы позволят эффективно отслеживать операции
Вадим Арапов
Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизиты опубликованы на официальном сайте налоговой службы / Максим Стулов / Ведомости

С 1 октября ФНС получит возможность штрафовать налогоплательщиков за нарушение требований декларировать переводы через иностранные компании без открытия банковского счета свыше 600 000 руб. в год. Это касается средств, переводимых через платежные системы типа Western Union, MoneyGram и других подобных.

Размер штрафа составит от 20 до 40% суммы, переведенной за год, и будет одинаковым для всех налогоплательщиков (граждан, должностных и юридических лиц). Соответствующий закон Владимир Путин подписал 11 июня. Требование отчитываться о таких операциях в ФНС вступило в силу с 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных