ФНС с октября сможет штрафовать за сокрытие средств на электронных кошельках

Размер штрафа составит от 20 до 40% суммы, переведенной за год, и будет одинаковым для всех налогоплательщиков (граждан, должностных и юридических лиц). Соответствующий закон Владимир Путин подписал 11 июня. Требование отчитываться о таких операциях в ФНС вступило в силу с 1 июля.