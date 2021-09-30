ФНС с октября сможет штрафовать за сокрытие средств на электронных кошельках

ФНС с октября сможет штрафовать за сокрытие средств на электронных кошелькахЭксперты сомневаются, что действующие законы позволят эффективно отслеживать операции
С 1 октября ФНС получит возможность штрафовать налогоплательщиков за нарушение требований декларировать переводы через иностранные компании без открытия банковского счета свыше 600 000 руб. в год. Это касается средств, переводимых через платежные системы типа Western Union, MoneyGram и других подобных.
Размер штрафа составит от 20 до 40% суммы, переведенной за год, и будет одинаковым для всех налогоплательщиков (граждан, должностных и юридических лиц). Соответствующий закон Владимир Путин подписал 11 июня. Требование отчитываться о таких операциях в ФНС вступило в силу с 1 июля.
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