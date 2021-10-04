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Рубль подогревает интерес к carry trade

Рост интереса к данной стратегии эксперты связывают со стабилизацией ключевой ставки и инфляции
Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев Вадим Арапов
Инвесторы в стратегии carry trade зарабатывают на разнице процентных ставок в долларах и рублях / Максим Стулов / Ведомости

Рубль оказался единственной валютой развивающихся стран, которая может быть интересна иностранцам для торговой стратегии carry trade – ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. С начала года рубль среди 24 валют развивающихся рынков показал доходность по операциям carry trade в 7%, подсчитал для «Ведомостей» начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин. Лучше результат только у аргентинского песо, но с точки зрения риска Аргентина уступает России по многим фундаментальным показателям, отмечает он.

Инвесторы в стратегии carry trade зарабатывают на разнице процентных ставок. А поскольку разница ставок в долларах и рублях сейчас существенна, нерезидентам выгодно привлекать валюту под низкую процентную ставку и размещать в рублях под высокую. Стратегия carry trade подходит для крупных хедж-фондов, объясняет главный инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Барри Эрлих. Такие фонды конвертируют взятые под низкую процентную ставку доллары в рубли и покупают ОФЗ или другие ценные бумаги с высокой доходностью. Ставка делается на то, что рубль останется примерно на том же уровне, что и доллар США, или, возможно, укрепится по отношению к нему. В абсолютном большинстве случаев сделки carry trade заключаются на короткий срок (овернайт, один рабочий день) и при росте волатильности на финансовом рынке сворачиваются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных