Рубль подогревает интерес к carry trade

Инвесторы в стратегии carry trade зарабатывают на разнице процентных ставок. А поскольку разница ставок в долларах и рублях сейчас существенна, нерезидентам выгодно привлекать валюту под низкую процентную ставку и размещать в рублях под высокую. Стратегия carry trade подходит для крупных хедж-фондов, объясняет главный инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Барри Эрлих. Такие фонды конвертируют взятые под низкую процентную ставку доллары в рубли и покупают ОФЗ или другие ценные бумаги с высокой доходностью. Ставка делается на то, что рубль останется примерно на том же уровне, что и доллар США, или, возможно, укрепится по отношению к нему. В абсолютном большинстве случаев сделки carry trade заключаются на короткий срок (овернайт, один рабочий день) и при росте волатильности на финансовом рынке сворачиваются.