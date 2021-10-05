Трудовые мигранты смогут отправлять переводы на родину в кредит

На старте мигранты смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5000 до 15 000 руб., говорит он. Проценты не будут начисляться 21 день, затем ставка составит 1% в день. На первоначальном этапе перевод в кредит будет доступен во всех салонах «Мегафона», но в планах – сделать услугу доступной во всей инфраструктуре «Золотой короны». Займы предоставит микрокредитная компания «Страна экспресс» (ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей»), но в дальнейшем возможно подключение новых партнеров, рассказал Смирнов. Сама система платежных сервисов будет зарабатывать на продукте так же, как на обычном переводе, – за счет комиссии (базовая ставка – 1% от суммы платежа, но не более 1000 руб., $20 или 15 евро). Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.