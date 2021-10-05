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Трудовые мигранты смогут отправлять переводы на родину в кредит

«Золотая корона» предоставит такую возможность в салонах «Мегафона»
Вадим Арапов Екатерина Литова
В России есть несколько крупных игроков, специализирующихся именно на займах трудовым мигрантам и хорошо ориентирующихся в риск-профиле и процессах, происходящих с целевой аудиторией / Евгений Разумный / Ведомости

Трудовые мигранты смогут отправлять денежные переводы из России в долг – такую возможность им с 11 октября предоставит система платежных сервисов «Золотая корона». Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров компании Николай Смирнов.

На старте мигранты смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5000 до 15 000 руб., говорит он. Проценты не будут начисляться 21 день, затем ставка составит 1% в день. На первоначальном этапе перевод в кредит будет доступен во всех салонах «Мегафона», но в планах – сделать услугу доступной во всей инфраструктуре «Золотой короны». Займы предоставит микрокредитная компания «Страна экспресс» (ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей»), но в дальнейшем возможно подключение новых партнеров, рассказал Смирнов. Сама система платежных сервисов будет зарабатывать на продукте так же, как на обычном переводе, – за счет комиссии (базовая ставка – 1% от суммы платежа, но не более 1000 руб., $20 или 15 евро). Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных