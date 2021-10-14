«Роскосмос» сможет потратить свой резервный фонд

«Роскосмос» сможет потратить свой резервный фондЕжегодные доходы, по данным источника «Ведомостей», составят порядка 1 млрд рублей, их будет распределять наблюдательный совет госкорпорации
Госкорпорация «Роскосмос» разработала поправки в закон о себе, который меняет правила обращения со специальными резервными фондами корпорации – средствами, зарезервированными для различных оперативных целей, на которые не хватает бюджетного финансирования («Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта).
Законопроект был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказал собеседник, близкий к комиссии. Документ разрешает формировать эти фонды не только за счет предприятий «Роскосмоса», но и самой госкорпорации, т. е. ее управляющего аппарата, и тратить эти средства не только в интересах предприятий, но и самой госкорпорации. Наполнять фонд разрешается не только за счет отчислений предприятий, но и с помощью повышенных процентных доходов субординированного депозита госкорпорации в Промсвязьбанке (ПСБ), а также имуществом, включая имущественные права.