«Роскосмос» сможет потратить свой резервный фонд

Законопроект был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказал собеседник, близкий к комиссии. Документ разрешает формировать эти фонды не только за счет предприятий «Роскосмоса», но и самой госкорпорации, т. е. ее управляющего аппарата, и тратить эти средства не только в интересах предприятий, но и самой госкорпорации. Наполнять фонд разрешается не только за счет отчислений предприятий, но и с помощью повышенных процентных доходов субординированного депозита госкорпорации в Промсвязьбанке (ПСБ), а также имуществом, включая имущественные права.