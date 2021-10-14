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«Роскосмос» сможет потратить свой резервный фонд

Ежегодные доходы, по данным источника «Ведомостей», составят порядка 1 млрд рублей, их будет распределять наблюдательный совет госкорпорации
Алексей Никольский Елена Мухаметшина
Закон наделяет госкорпорацию «Роскосмос» полномочиями по созданию резервных фондов корпорации / Евгений Разумный / Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» разработала поправки в закон о себе, который меняет правила обращения со специальными резервными фондами корпорации – средствами, зарезервированными для различных оперативных целей, на которые не хватает бюджетного финансирования («Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта).

Законопроект был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказал собеседник, близкий к комиссии. Документ разрешает формировать эти фонды не только за счет предприятий «Роскосмоса», но и самой госкорпорации, т. е. ее управляющего аппарата, и тратить эти средства не только в интересах предприятий, но и самой госкорпорации. Наполнять фонд разрешается не только за счет отчислений предприятий, но и с помощью повышенных процентных доходов субординированного депозита госкорпорации в Промсвязьбанке (ПСБ), а также имуществом, включая имущественные права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных