Структурный профицит ликвидности в России достиг январского минимума

Структурный профицит ликвидности в России достиг январского минимумаЛиквидность снижается из-за периода усреднения резервов, налоговых выплат и роста ключевой
Структурный профицит ликвидности банковского сектора за 10 дней октября снизился почти в 35 раз: с 2,5 трлн руб. на 13 октября до 72 млрд руб. на 26 октября, следует из данных Банка России. Меньше этого значения в 2021 г. показатель был 13 января и 11 января – 52,3 млрд и 30 млрд руб. соответственно. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. Российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности с начала 2017 г.
26 октября требования ЦБ к банкам достигли максимума с середины февраля (1,1 трлн) – 818,7 млрд руб. А вот сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали с 21 по 26 октября немногим более 1 трлн, тогда как с конца января показатель еще не опускался ниже 1,1–1,2 трлн руб., а 13 октября превышал 3,3 трлн руб.