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Структурный профицит ликвидности в России достиг январского минимума

Ликвидность снижается из-за периода усреднения резервов, налоговых выплат и роста ключевой
Екатерина Литова
На последний квартал приходится пик расходов госсредств, поэтому происходит плановый отток средств Минфина
/ Максим Стулов / Ведомости

Структурный профицит ликвидности банковского сектора за 10 дней октября снизился почти в 35 раз: с 2,5 трлн руб. на 13 октября до 72 млрд руб. на 26 октября, следует из данных Банка России. Меньше этого значения в 2021 г. показатель был 13 января и 11 января – 52,3 млрд и 30 млрд руб. соответственно. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. Российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности с начала 2017 г.

26 октября требования ЦБ к банкам достигли максимума с середины февраля (1,1 трлн) – 818,7 млрд руб. А вот сами кредитные организации на депозитах в ЦБ держали с 21 по 26 октября немногим более 1 трлн, тогда как с конца января показатель еще не опускался ниже 1,1–1,2 трлн руб., а 13 октября превышал 3,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных