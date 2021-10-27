Структурный профицит ликвидности в России достиг январского минимума

Структурный профицит ликвидности банковского сектора за 10 дней октября снизился почти в 35 раз: с 2,5 трлн руб. на 13 октября до 72 млрд руб. на 26 октября, следует из данных Банка России. Меньше этого значения в 2021 г. показатель был 13 января и 11 января – 52,3 млрд и 30 млрд руб. соответственно. Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а, напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. Дефицит ликвидности, наоборот, значит, что банки берут у ЦБ для своих операций больше, чем размещают на его депозитах. Российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности с начала 2017 г.