Средства дольщиков достигнут 4 трлн рублей к 2022 году

Задолженность застройщиков перед банками по проектному финансированию удвоится к концу 2022 г. и достигнет 4 трлн руб., говорится в аналитическом материале Дом.РФ (есть у «Ведомостей»). Долг застройщиков стабилизируется после 2022 г. на уровне 4,5 трлн руб., считают в компании, а дальнейший рост кредитования будет возможен только за счет наращивания масштабов многоквартирного строительства в стране.