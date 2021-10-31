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Средства дольщиков достигнут 4 трлн рублей к 2022 году

После этого спрос может охладиться
Вадим Арапов Дарья Молоткова
Темпы продажи недвижимости стимулировала запущенная весной 2020 г. льготная программа ипотеки / Андрей Гордеев / Ведомости

Задолженность застройщиков перед банками по проектному финансированию удвоится к концу 2022 г. и достигнет 4 трлн руб., говорится в аналитическом материале Дом.РФ (есть у «Ведомостей»). Долг застройщиков стабилизируется после 2022 г. на уровне 4,5 трлн руб., считают в компании, а дальнейший рост кредитования будет возможен только за счет наращивания масштабов многоквартирного строительства в стране.

Банки поборются за выдачу примерно 1,5 трлн руб. проектных кредитов в IV квартале 2021 г. – IV квартале 2022 г., посчитали аналитики Дом.РФ. Общая сумма лимитов по проектному финансированию, согласно их прогнозу, также удвоится до конца 2022 г. и составит 9–10 трлн руб. против 4,9 трлн руб. на 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных