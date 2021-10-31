Средства дольщиков достигнут 4 трлн рублей к 2022 году

Средства дольщиков достигнут 4 трлн рублей к 2022 годуПосле этого спрос может охладиться
Задолженность застройщиков перед банками по проектному финансированию удвоится к концу 2022 г. и достигнет 4 трлн руб., говорится в аналитическом материале Дом.РФ (есть у «Ведомостей»). Долг застройщиков стабилизируется после 2022 г. на уровне 4,5 трлн руб., считают в компании, а дальнейший рост кредитования будет возможен только за счет наращивания масштабов многоквартирного строительства в стране.
Банки поборются за выдачу примерно 1,5 трлн руб. проектных кредитов в IV квартале 2021 г. – IV квартале 2022 г., посчитали аналитики Дом.РФ. Общая сумма лимитов по проектному финансированию, согласно их прогнозу, также удвоится до конца 2022 г. и составит 9–10 трлн руб. против 4,9 трлн руб. на 1 сентября.
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