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Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Небольшим игрокам сложно конкурировать с крупными в новой технологической реальности
Вадим Арапов
Существует риск, что крупнейшие игроки начнут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке / Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.

Наиболее вероятный сценарий консолидации российского банковского сектора – это добровольный уход мелких игроков с рынка, а не поглощение их через сделки слияния и поглощения, считают аналитики Moody’s. Незначительные размеры игроков делают их непривлекательными для покупателей. Сейчас самые маленькие банки составляют 20% от общего количества игроков – их около 70. При этом на них приходится всего 0,1% активов банковского сектора, указывают в Moody’s.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных