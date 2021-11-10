Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Наиболее вероятный сценарий консолидации российского банковского сектора – это добровольный уход мелких игроков с рынка, а не поглощение их через сделки слияния и поглощения, считают аналитики Moody’s. Незначительные размеры игроков делают их непривлекательными для покупателей. Сейчас самые маленькие банки составляют 20% от общего количества игроков – их около 70. При этом на них приходится всего 0,1% активов банковского сектора, указывают в Moody’s.