Иностранные инвесторы все больше верят в рубль

Рост интереса к валютным свопам означает популярность торговой стратегии carry trade – ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. Для реализации стратегии carry trade через валютные свопы нерезиденты «покупают» валюту на первой «ноге», отдавая рубли, а на второй «ноге» происходит обратная операция: нерезиденты «продают» валюту и получают рубли. В абсолютном большинстве случаев сделки заключаются на срок «овернайт» и при росте волатильности на финансовом рынке сворачиваются.