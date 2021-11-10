Иностранные инвесторы все больше верят в рубль

Иностранные инвесторы все больше верят в рубльВалютный своп становится для них наиболее популярным способом участия в финрынке России
Последние месяцы иностранные инвесторы увеличили активность в сделках с валютными свопами (покупка рублей под залог иностранной валюты) – это говорит о том, что такой инструмент становится для иностранцев наиболее популярным способом участия в российском финансовом рынке, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. В октябре иностранцы активно размещали рубли через свопы. В отдельные дни месяца нетто-позиция достигала $30 млрд (короткая позиция по иностранной валюте) – это стало историческим максимумом, пишет ЦБ.
Интересу иностранных участников к рынку валютных свопов способствуют рост разницы процентных ставок на фоне роста ключевой ставки ЦБ, а также готовность системно значимых кредитных организаций (СЗКО) размещать валютную ликвидность, накопленную благодаря высокой валютной выручке экспортеров. Разница в процентных ставках валют в валютной паре дает возможность нерезиденту получить доход с помощью покупки рублей и продажи их через некоторое время по более дорогому форвардному курсу.
В октябре системно значимые банки продали валюты за рубли на 236 млрд руб. на внебиржевом рынке и на бирже. Иностранцы купили рублей на 190,4 млрд, а «дочки» иностранных банков – на 57,5 млрд руб. В сентябре размер покупки-продажи валюты был больше – банки разместили валюты на 403 млрд руб., а нерезиденты купили рублей на 428 млрд руб.
В то же время нерезиденты и дочерние иностранные банки увеличили покупки иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке: в октябре они купили ее на 93 млрд против 18 млрд руб. в сентябре. Частично это объясняется конвертацией рублей, полученных после продаж российских акций. Но выход иностранных участников из российских акций с начала 2021 г. составил около $4,5 млрд, а приток в валютные свопы за этот же период – $23 млрд.
С одной стороны, активное участие нерезидентов в валютных свопах создает риски их резкого оттока, поскольку более 90% сделок заключаются на короткие сроки – «овернайт» (день) и «неделя», пишет ЦБ. С другой стороны, российские СЗКО размещают нерезидентам накопленную на своих счетах валютную ликвидность, полученную преимущественно от экспортеров. Одновременно СЗКО получают рубли для управления ликвидностью. Если бы нерезиденты не были активно заинтересованы в сделках с валютными свопами, то российские банки могли бы испытывать проблемы с размещением валютной ликвидности и привлечением рублевой, пишет ЦБ.
Рост интереса к валютным свопам означает популярность торговой стратегии carry trade – ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. Для реализации стратегии carry trade через валютные свопы нерезиденты «покупают» валюту на первой «ноге», отдавая рубли, а на второй «ноге» происходит обратная операция: нерезиденты «продают» валюту и получают рубли. В абсолютном большинстве случаев сделки заключаются на срок «овернайт» и при росте волатильности на финансовом рынке сворачиваются.
За октябрь курс рубля укрепился относительно доллара на 2,4% до 70,95 руб./$ по итогам торгов 29 октября. На закрытии торгов 1 ноября стоимость доллара выросла до 71,56 руб.
С начала года рубль среди 24 валют развивающихся рынков показал carry trade доходность 10,6% (доллар в качестве валюты финансирования), подсчитал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Лучше результат только у аргентинского песо (+18,6%), но с точки зрения риска Аргентина уступает России по многим фундаментальным показателям.
Для carry trade инвесторы используют наименее рисковые стратегии, среди которых свопы остаются наиболее подходящим инструментом: из-за валютной ликвидности иностранный участник должен конвертировать валюту по выросшей в России ставке, но в случае свопов конвертация не нужна – инструмент достаточно просто продать, говорит руководитель направления департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.
Неожиданное для рынка октябрьское повышение ключевой ставки ЦБ на 0,75 п.п. до 7,5% и высокие показатели инфляции привели к дополнительной волатильности на рынке рублевых ставок, говорит глава трейдинга Sova Capital Ярослав Вишняков: рынок стал закладывать дальнейшее повышение ключевой ставки, что привело к большим распродажам на рынке ОФЗ. «Во время таких сильных движений многие участники рынка предпочитают хеджировать свой риск, и на горизонте до года это можно сделать посредством валютных свопов», – говорит Вишняков.