Разработчик решений в области кибербезопасности передумал проводить IPO

Разработчик решений в области кибербезопасности передумал проводить IPOPositive Technologies выйдет на биржу без выпуска новых акций
Российский разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies не будет делать первичное размещение акций (IPO) на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. О варианте выхода на биржу через «технический листинг» сообщил 15 ноября основатель и совладелец Positive Technologies Юрий Максимов на форуме по кибербезопасности The Standoff. Компания планирует успеть с размещением до конца 2021 г. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с ситуацией, площадкой станет Московская биржа. Процедура листинга позволяет включить ценные бумаги в котировальные списки.
В рамках поощрения сотрудников и лиц, внесших вклад в развитие компании, Positive Technologies раздала около 10% своих акций 1500 человек (около 1000 действующих сотрудников и 500 бывших), рассказал «Ведомостям» операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой в кулуарах форума. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. По словам Максимова, компания рассчитывает на спрос со стороны 40 000–50 000 частных инвесторов-физлиц. Он отметил, что основные акционеры если и продадут акции, то небольшую долю. Сама компания заработать на этом не планирует.