Разработчик решений в области кибербезопасности передумал проводить IPO

В рамках поощрения сотрудников и лиц, внесших вклад в развитие компании, Positive Technologies раздала около 10% своих акций 1500 человек (около 1000 действующих сотрудников и 500 бывших), рассказал «Ведомостям» операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой в кулуарах форума. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. По словам Максимова, компания рассчитывает на спрос со стороны 40 000–50 000 частных инвесторов-физлиц. Он отметил, что основные акционеры если и продадут акции, то небольшую долю. Сама компания заработать на этом не планирует.