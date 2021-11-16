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Разработчик решений в области кибербезопасности передумал проводить IPO

Positive Technologies выйдет на биржу без выпуска новых акций
Вадим Арапов
Евгений Разумный / Ведомости

Российский разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies не будет делать первичное размещение акций (IPO) на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. О варианте выхода на биржу через «технический листинг» сообщил 15 ноября основатель и совладелец Positive Technologies Юрий Максимов на форуме по кибербезопасности The Standoff. Компания планирует успеть с размещением до конца 2021 г. По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с ситуацией, площадкой станет Московская биржа. Процедура листинга позволяет включить ценные бумаги в котировальные списки.

В рамках поощрения сотрудников и лиц, внесших вклад в развитие компании, Positive Technologies раздала около 10% своих акций 1500 человек (около 1000 действующих сотрудников и 500 бывших), рассказал «Ведомостям» операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой в кулуарах форума. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. По словам Максимова, компания рассчитывает на спрос со стороны 40 000–50 000 частных инвесторов-физлиц. Он отметил, что основные акционеры если и продадут акции, то небольшую долю. Сама компания заработать на этом не планирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных