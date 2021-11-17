Преемственность поколений

Тема наследия и преемственности в России относится к числу табуированных – об этом не принято говорить открыто. Но, похоже, время изменений пришло: отсутствие культуры преемственности может привести к тому, что ближайшие 10–20 лет российские суды будут рассматривать тысячи споров между родственниками, претендующими на наследство. При таком развитии событий эти споры станут не просто частными семейными скандалами, но и могут серьезно повлиять на экономику страны в целом. Только в последнее время мы стали свидетелями целого ряда историй, когда вопрос прав наследования негативно повлиял на сильные работающие бизнесы: споры о наследстве основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, судебный процесс о разделении имущества совладельца группы «Аллтек» Дмитрия Босова, разбирательства между наследниками группы «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова и т. д. И, увы, это далеко не полный перечень.