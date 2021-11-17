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Преемственность поколений

Как отсутствие культуры наследия влияет на экономические успехи страны
Рубен Варданян Михаил Воронин
Getty Images

Тема наследия и преемственности в России относится к числу табуированных – об этом не принято говорить открыто. Но, похоже, время изменений пришло: отсутствие культуры преемственности может привести к тому, что ближайшие 10–20 лет российские суды будут рассматривать тысячи споров между родственниками, претендующими на наследство. При таком развитии событий эти споры станут не просто частными семейными скандалами, но и могут серьезно повлиять на экономику страны в целом. Только в последнее время мы стали свидетелями целого ряда историй, когда вопрос прав наследования негативно повлиял на сильные работающие бизнесы: споры о наследстве основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, судебный процесс о разделении имущества совладельца группы «Аллтек» Дмитрия Босова, разбирательства между наследниками группы «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова и т. д. И, увы, это далеко не полный перечень.

Утрата культуры и традиций преемственности – это следствие исторических процессов, которые проходили в нашей стране с начала прошлого века. Ведь, по сути, институт частной собственности с приходом к власти большевиков был разрушен и вновь возник уже в новой России всего 30 лет назад, т. е. по историческим меркам относительно недавно. За столь короткий срок он еще не успел окончательно сформироваться – ни в плане понимания собственниками своих прав и ответственности (за десятилетия советизации мы практически отвыкли чем-либо владеть), ни с точки зрения правовой системы (правовые механизмы передачи активов нельзя назвать зрелыми). В России поколение людей, имеющее возможность оставить следующему поколению значительные материальные блага, сформировалось впервые за сто лет – откуда бы взяться традициям преемственности?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных