Преемственность поколений

Преемственность поколенийКак отсутствие культуры наследия влияет на экономические успехи страны
Тема наследия и преемственности в России относится к числу табуированных – об этом не принято говорить открыто. Но, похоже, время изменений пришло: отсутствие культуры преемственности может привести к тому, что ближайшие 10–20 лет российские суды будут рассматривать тысячи споров между родственниками, претендующими на наследство. При таком развитии событий эти споры станут не просто частными семейными скандалами, но и могут серьезно повлиять на экономику страны в целом. Только в последнее время мы стали свидетелями целого ряда историй, когда вопрос прав наследования негативно повлиял на сильные работающие бизнесы: споры о наследстве основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, судебный процесс о разделении имущества совладельца группы «Аллтек» Дмитрия Босова, разбирательства между наследниками группы «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова и т. д. И, увы, это далеко не полный перечень.
Утрата культуры и традиций преемственности – это следствие исторических процессов, которые проходили в нашей стране с начала прошлого века. Ведь, по сути, институт частной собственности с приходом к власти большевиков был разрушен и вновь возник уже в новой России всего 30 лет назад, т. е. по историческим меркам относительно недавно. За столь короткий срок он еще не успел окончательно сформироваться – ни в плане понимания собственниками своих прав и ответственности (за десятилетия советизации мы практически отвыкли чем-либо владеть), ни с точки зрения правовой системы (правовые механизмы передачи активов нельзя назвать зрелыми). В России поколение людей, имеющее возможность оставить следующему поколению значительные материальные блага, сформировалось впервые за сто лет – откуда бы взяться традициям преемственности?