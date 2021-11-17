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Как пандемия повлияла на юридический бизнес

Прошлый год был пронизан духом паники, а в последние месяцы отрасль адаптируется к новым реалиям
Аркадий Смолин Людмила Кленько
Продолжающийся кризис усугубил процесс естественного отбора на рынке. Многие юрфирмы уже закрылись, выжили сильнейшие, зато некоторые из последних завалены работой / Андрей Гордеев / Ведомости

«Многие отрасли находятся не в лучшем состоянии, повсеместно ощущается инфляция – все это не может не сказываться на спросе на юридические услуги», – объясняет партнер Maxima Legal, руководитель практики IP/IT Максим Али. Эксперт не исключает, что худшие моменты для экономики еще впереди и это предельно обострит борьбу за выживание юридических компаний.

Управляющий партнер АБ «Коблев и партнеры» Руслан Коблев связывает растущую конкуренцию с постоянным увеличением числа национальных юридических компаний и адвокатских образований. И это при сокращении доли иностранных юристов на рынке. Причина в том, что ряд услуг, на которых специализируются «ильфы», сейчас мало востребованы, а цены достаточно высоки, считает управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. «На рынке продолжается процесс дробления и отпочкования от юрструктур групп юристов, которые создают новые небольшие компании либо работают в одиночку», – резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных