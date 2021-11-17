Как пандемия повлияла на юридический бизнес

Управляющий партнер АБ «Коблев и партнеры» Руслан Коблев связывает растущую конкуренцию с постоянным увеличением числа национальных юридических компаний и адвокатских образований. И это при сокращении доли иностранных юристов на рынке. Причина в том, что ряд услуг, на которых специализируются «ильфы», сейчас мало востребованы, а цены достаточно высоки, считает управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. «На рынке продолжается процесс дробления и отпочкования от юрструктур групп юристов, которые создают новые небольшие компании либо работают в одиночку», – резюмирует эксперт.