ЦБ начнет регулировать инвестиции банков в экосистемы в 2023 году

Кто из банков строит экосистемы

Сбербанк развивает экосистему с 2017 г. В ней нее входят электронная коммерция, доставка еды, транспорт, развлечения, здоровье и B2B сервисы (облачные решения и кибербезопасность). Пока экосистема убыточна (прибыль планируется к 2023 г.): за 9 месяцев 2021 г. выручка выросла в 2,8 раза до 121,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., убыток – до 25 млрд руб. против 7,8 млрд руб., следует из отчетности Сбербанка по МСФО. С начала года Сбербанк инвестировал в экосистему $1 млрд. Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г. В течение ближайших трех лет банк потратит на развитие нефинансового бизнеса еще 300–350 млрд руб. Сбербанк, развивая свою экосистему, отказался от партнерства в пользу контроля. «Теперь мы предлагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к нему», – говорил первый зампред банка Лев Хасис.

ВТБ, напротив, строит экосистему на основе партнерств. Основные направления развития – розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Банк не раскрывает сумму инвестиций в экосистему и ее финансовые результаты.

«Тинькофф банк» строит экосистему как на основе собственных сервисов, так и партнерских: банк первым на рынке запустил свое суперприложение. С его помощью можно бесшовно решать различные задачи, например, оформить страховку или купить билеты на самолет. Сегмент розничных дебетовых карт является наиболее важным каналом для привлечения новых клиентов в экосистему «Тинькофф банка», отмечалось в консолидированной отчетности банка по МСФО за 6 месяцев.