ЦБ начнет регулировать инвестиции банков в экосистемы в 2023 году

ЦБ начнет регулировать инвестиции банков в экосистемы в 2023 годуВ декабре начнется обследование банков и калибровка параметров лимита концентрации таких активов на капитале
Банк России изучил все 300 комментариев участников рынка на свой июньский доклад, где ЦБ описал, как будут регулироваться инвестиции банков в экосистемы. Большинство читателей доклада принципиально поддержало необходимость упреждающего регулирования рисков участия банков в экосистемах и идею гибкого подхода к ограничению рисков, говорится в документе ЦБ по итогам обсуждений с рынком. При этом основную дискуссию вызвал предложенный механизм регулирования рисков вложений в нефинансовый бизнес в форме единого риск-чувствительного лимита (РЧЛ).
ЦБ введет понятие иммобилизованных активов (ИА), куда войдут инвестиции в экосистемы, материальные (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт) и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Для регулятора ИА – это не всегда ликвидные активы, которые снижают способность банка абсорбировать убытки. Чтобы регулировать эти вложения, ЦБ вводит риск-чувствительный лимит или РЧЛ: его предлагается установить в 30% от капитала. ИА разделят на три группы, а каждому активу будет присваиваться коэффициент иммобилизации (КИ) 1, 2 или 5 для расчета вычета из капитала. Если лимит будет превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.
Банк России не преследует цель ограничить развитие экосистем, подчеркивается в новом отчете ЦБ: «Мы признаем важность этой бизнес-модели для развития потребительского рынка и внедрения инноваций». Но в то же время эти процессы не должны приводить к накоплению рисков для финансовой системы и подрывать устойчивость отдельных банков. Поэтому вместо запретов ЦБ предлагает гибкий подход, основанный на комбинации РЧЛ и других инструментов управления рисками, включая надбавки за системную значимость и требования к внутренним процедурам оценки достаточности капитала.
ЦБ пошел на ряд послаблений по РЧЛ:
с трех до пяти лет увеличен период, после которого к активам, полученным в качестве отступного, будет применяться повышенный КИ;
расчет вычета по РЧЛ будет осуществляется не по среднему КИ, а по наибольшему (то есть в первую очередь вычитаются наиболее рискованные активы);
ЦБ будет применять более мягкий подход к установлению КИ по сделкам долевого участия, имеющим низкий потенциал арбитража и высокую значимость для экономического развития страны (в основном проекты государственно-частного партнерства, а также в части отдельных квазидолговых инструментов);
из периметра регулирования исключены банки с базовой лицензией.
Чтобы не допустить избыточного негативного эффекта на большинство банков от внедрения нового регулирования, в декабре 2021 г. Банк России проведет обследование, на основе которого будет осуществлена калибровка параметров РЧЛ, предусматривающая, в частности, возможность исключения отдельных категорий активов из состава ИА, определение итоговых КИ и пороговых значений для групп иммобилизации, а также будут разработаны условия переходного периода.
Количественные параметры РЧЛ, в том числе коэффициенты иммобилизации для отдельных категорий ИА, а также условия переходного периода ЦБ сформулирует в первом полугодии 2022 г. после того, как завершит обследование банков. Тогда же начнется работа по подготовке изменений в нормативные акты, регламентирующие расчет капитала и обязательных нормативов, а также определение параметров лимита Банком России. Параллельно для целей корректного определения ИА и исключения рисков регулятивного арбитража ЦБ видит необходимость уточнить понятие «финансовая организация» – на них не будет распространяться новое регулирование.
По предварительным оценкам ЦБ, изменение нормативной базы и адаптация внутренних систем банков к новым требованиям могут в совокупности занять около года, что определяет начало действия лимита в первой половине 2023 г. Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры (например, график переходного периода) могут быть скорректированы так, чтобы эффект соответствовал первоначальной цели по внедрению в 2023 г.
Группировка ИА по назначению и риску не претерпела значительных изменений, следует из отчета ЦБ: изменилась лишь группировка по срокам активов, полученных по отступному. Так, ИА будут делиться на три группы с разными КИ: основные средства не более 10% (например, «избыточные» офисы, земли) получат КИ 1; активы, полученные при работе с проблемной задолженностью (недвижимость и любое другое имущество), инвестиции в долевые активы (но не более 10%) получат КИ 2; инвестиции в нефинансовый бизнес (вложения в экосистему, венчурные инвестиции, инвестиционная недвижимость) получат КИ 5. Самый большой коэффициент иммобилизации (5) предлагается сделать, например, для инвестиций в компании с пакетом более 10% или для высокорисковых инвестиций, минимальный КИ (1) будет у банковских основных средств, которые составляют менее 10% от капитала.
Что еще ЦБ ответил банкам
ЦБ также ответил на довод банков о том, что к ним и бигтехам, которые строят свои экосистемы (например, «Яндекс»), должны применяться одинаковые требования — иначе есть риск арбитража. При этом, говорится в документе, банки не смогли привести убедительные примеры такого арбитража. Но регулирование ЦБ не создает предпосылок для арбитража в пользу бигтехов и банковских холдингов, считает ЦБ: банки привлекают депозиты и участвуют в системе страхования вкладов, поэтому к ним должны предъявляться повышенные требования.
Банк России не считает РЧЛ избыточной мерой – она не будет дублировать уже имеющиеся инструменты регулирования нефинансовых вложений банков. РЧЛ – это альтернатива запрету участия банков в небанковской деятельности, которая позволит им продолжать развивать нефинансовые бизнесы и инновации без существенного риска для кредиторов и финансовой стабильности.
Более того, существующие элементы регулирования вложений в ИА являются разрозненными, в то время как РЧЛ снижает риски арбитража и создает равные условия регулирования – в рамках единого лимита у банков появляется выбор, какими именно ИА его утилизировать. Это более гибкий вариант, чем отдельные лимиты для каждой категории активов, особенно для традиционных и легких «цифровых» банков без существенных инвестиций в нефинансовый бизнес. Для оптимизации регуляторной нагрузки отдельные из существующих требований в отношении ИА для банков с универсальной лицензией будут упразднены. Например, норматив Н12 (норматив использования собственных средств банка для приобретения долей других компаний) и «иммобилизационный» вычет по основным средствам и непрофильным активам, превышающим источники капитала.
Регулирование вложений банков в ИА Банк России рассматривает как превентивное, нежели ограничивающее в моменте их деятельность. Вопреки пессимистичным оценкам ряда банков (например, ВТБ подсчитывал влияние на капитал в 500 млрд руб.), введение РЧЛ даже при консервативных допущениях не окажет значимого влияния на показатели деятельности абсолютного большинства банков, в том числе крупных, уверен регулятор, а другие банки будут иметь достаточно времени, чтобы адаптироваться.
Кто из банков строит экосистемы
Сбербанк развивает экосистему с 2017 г. В ней нее входят электронная коммерция, доставка еды, транспорт, развлечения, здоровье и B2B сервисы (облачные решения и кибербезопасность). Пока экосистема убыточна (прибыль планируется к 2023 г.): за 9 месяцев 2021 г. выручка выросла в 2,8 раза до 121,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., убыток – до 25 млрд руб. против 7,8 млрд руб., следует из отчетности Сбербанка по МСФО. С начала года Сбербанк инвестировал в экосистему $1 млрд. Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г. В течение ближайших трех лет банк потратит на развитие нефинансового бизнеса еще 300–350 млрд руб. Сбербанк, развивая свою экосистему, отказался от партнерства в пользу контроля. «Теперь мы предлагаем либо контроль в компаниях с нашим участием, либо ясный и понятный путь к нему», – говорил первый зампред банка Лев Хасис.
ВТБ, напротив, строит экосистему на основе партнерств. Основные направления развития – розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Банк не раскрывает сумму инвестиций в экосистему и ее финансовые результаты.
«Тинькофф банк» строит экосистему как на основе собственных сервисов, так и партнерских: банк первым на рынке запустил свое суперприложение. С его помощью можно бесшовно решать различные задачи, например, оформить страховку или купить билеты на самолет. Сегмент розничных дебетовых карт является наиболее важным каналом для привлечения новых клиентов в экосистему «Тинькофф банка», отмечалось в консолидированной отчетности банка по МСФО за 6 месяцев.
Множество вопросов у банков вызвало включение в РЧЛ активов, полученных в ходе урегулирования проблемной задолженности. Банки отмечали трудности с быстрой реализацией таких активов и утверждали, что дополнительное ограничение может повредить их основной деятельности, так как снизит возможности по восстановлению деятельности заемщиков и продаже проблемных активов по приемлемой цене. По мнению Банка России, РЧЛ не мешает банку продолжать работу по восстановлению деятельности заемщика, чтобы минимизировать конечные потери. Для проблемных активов уже предусмотрен «умеренный» КИ. Если же их исключить полностью, может возникнуть арбитражная возможность для обхода лимита через выдачу «технического» кредита с последующим выкупом ИА в ходе «урегулирования» долга. Кроме того, исключение создаст мотивацию накапливать такие активы и приведет к неравным условиям для банков с другими рискованными ИА.
Часть аудитории доклада выступала за исключение из ИА вложений в долевые инструменты, не связанные с экосистемами. Участники рынка отмечали, что банки могут приобретать доли и акции коммерческих предприятий не только в ходе строительства экосистем, но и для осуществления традиционных инвестиционно-банковских операций, финансирования сделок М&A, а также в рамках сделок корпоративного финансирования (ГЧП, мезонинное, венчурное и пре-IPO-финансирование). Такого рода долевое участие является необходимым для формирования адекватной доходной базы банка и/или эффективного контроля деятельности заемщика, считает ЦБ: они не дают права на стабильные денежные потоки, а также субординированы по отношению к старшим траншам финансирования (кредитам). Возможность осуществления таких операций без покрытия капиталом следует ограничить пределами лимита, уверен регулятор.
Одним из частых предложений в ходе обсуждения доклада было полное исключение из РЧЛ вложений в котируемые акции или как минимум вывод из-под лимита бумаг, рыночная стоимость которых существенно превышает их балансовую оценку (в том числе для дочерних компаний после успешного IPO). Предложение отказаться от этого ограничения создает возможность обхода лимита через «технический» вывод на биржу недостаточно ликвидных акций и их искусственную «расторговку», уверен ЦБ. В свою очередь снижение КИ по вложениям в капитал непубличных компаний в случае их выхода на IPO также не соответствует замыслу РЧЛ. Успешное IPO также не означает, что крупная доля участия в нефинансовом предприятии перестает быть иммобилизованной или что ее риск-профиль становится кредитным. Например, по статистике NASDAQ, две трети IPO в долгосрочном периоде относительно неуспешны, то есть показывают доходность ниже индекса.