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Страховщики жизни опасаются давать прогнозы по росту сборов на 2022 год

Главная интрига для рынка – каким будет регулирование полиса долевого страхования жизни
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Доходность по полисам ИСЖ оказывается зачастую далеко не выше доходности вкладов или инфляции / Максим Стулов / Ведомости

Судьба рынка страхования жизни из-за грядущих регуляторных и законодательных перемен в будущем году непредсказуема, следует из опроса страховщиков, который в рамках обзора рынка провело рейтинговое агентство «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Дать числовой прогноз на 2022 г. затруднились почти треть опрошенных страховщиков жизни. Еще треть компаний ожидают роста рынка в 2022 г. на 10–20%. 16% опрошенных заявили о вероятном росте на 5–10%, сокращение или стагнацию в 2022 г. прогнозируют пятая часть компаний. «Эксперт РА» опросило 22 страховщика жизни – суммарная рыночная доля респондентов в совокупных премиях по страхованию жизни составила более 99%.

Последние несколько лет драйверами рынка страхования жизни были страховки с инвестиционной составляющей – инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). С 2020 г. рост рынка также стало обеспечивать и страхование жизни заемщиков на фоне быстрых темпов роста потребительского кредитования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных