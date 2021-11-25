Страховщики жизни опасаются давать прогнозы по росту сборов на 2022 год

Судьба рынка страхования жизни из-за грядущих регуляторных и законодательных перемен в будущем году непредсказуема, следует из опроса страховщиков, который в рамках обзора рынка провело рейтинговое агентство «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Дать числовой прогноз на 2022 г. затруднились почти треть опрошенных страховщиков жизни. Еще треть компаний ожидают роста рынка в 2022 г. на 10–20%. 16% опрошенных заявили о вероятном росте на 5–10%, сокращение или стагнацию в 2022 г. прогнозируют пятая часть компаний. «Эксперт РА» опросило 22 страховщика жизни – суммарная рыночная доля респондентов в совокупных премиях по страхованию жизни составила более 99%.