Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Что делать инвестору в черную пятницу

Поддаваться панике рано, наоборот, на просадках даже можно покупать, но иметь для этого крепкие нервы
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

По результатам пятницы инвесторам пока не стоит принимать поспешных решений и продавать активы, считает главный экономист Sova Capital Артем Заигрин: нельзя однозначно сказать, что рынок уже отразил в ценах новую реальность. Не понятен масштаб возможных проблем из-за нового штамма, а также необходимый уровень мер поддержки (дополнительные госрасходы, более мягкая монетарная политика). По мнению Заигрина, большая ясность придет в течение следующей недели.

За последние пять лет полная доходность (с дивидендами) индекса Мосбиржи выше, чем аналогичный показатель индекса S&P 500 при пересчете в одну валюту, отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Но если продавать российские акции каждый раз при возникновении напряженности, то заработать и вовсе вряд ли получится. Лучше действовать наоборот, считает Кузин, и покупать на просадках – «для этого нужно иметь крепкие нервы, но последние годы это качество окупается». 

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных