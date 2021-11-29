Что делать инвестору в черную пятницу

За последние пять лет полная доходность (с дивидендами) индекса Мосбиржи выше, чем аналогичный показатель индекса S&P 500 при пересчете в одну валюту, отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Но если продавать российские акции каждый раз при возникновении напряженности, то заработать и вовсе вряд ли получится. Лучше действовать наоборот, считает Кузин, и покупать на просадках – «для этого нужно иметь крепкие нервы, но последние годы это качество окупается».