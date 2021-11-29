Что делать инвестору в черную пятницу

Что делать инвестору в черную пятницуПоддаваться панике рано, наоборот, на просадках даже можно покупать, но иметь для этого крепкие нервы
По результатам пятницы инвесторам пока не стоит принимать поспешных решений и продавать активы, считает главный экономист Sova Capital Артем Заигрин: нельзя однозначно сказать, что рынок уже отразил в ценах новую реальность. Не понятен масштаб возможных проблем из-за нового штамма, а также необходимый уровень мер поддержки (дополнительные госрасходы, более мягкая монетарная политика). По мнению Заигрина, большая ясность придет в течение следующей недели.
За последние пять лет полная доходность (с дивидендами) индекса Мосбиржи выше, чем аналогичный показатель индекса S&P 500 при пересчете в одну валюту, отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Но если продавать российские акции каждый раз при возникновении напряженности, то заработать и вовсе вряд ли получится. Лучше действовать наоборот, считает Кузин, и покупать на просадках – «для этого нужно иметь крепкие нервы, но последние годы это качество окупается».