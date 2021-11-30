Как долго еще будут расти ставки по депозитам

Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого – начале следующего года, но то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом «Ведомостям» рассказали в восьми банках из топ-30 по размеру средств граждан. Но разброс оценок банкиров оказался существенным: часть из них ожидает, что вклады удержат доходность под 9% и к концу 2022 г., часть – что она будет едва выше 6%.