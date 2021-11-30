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Как долго еще будут расти ставки по депозитам

В начале 2022 года ставки могут достичь 9%, но затем начнут снижаться
Вадим Арапов
В начале 2022 года ставки могут достичь 9%, но затем начнут снижаться / Евгений Разумный / Ведомости

Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого – начале следующего года, но то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом «Ведомостям» рассказали в восьми банках из топ-30 по размеру средств граждан. Но разброс оценок банкиров оказался существенным: часть из них ожидает, что вклады удержат доходность под 9% и к концу 2022 г., часть – что она будет едва выше 6%.

Самая высокая оценка пика стоимости привлечения денег граждан у ВТБ, Совкомбанка, Дом.РФ и банка «Зенит» – там считают, что среднерыночное значение ставок на пике может быть от 8,3 до 9,5% годовых. Максимальные ставки вкладов по рынку в конце этого года – начале следующего будут в диапазоне 8,5–9%, прогнозирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. В конце 2022 г. средняя максимальная ставка по рынку, по оценкам ВТБ, составит не более 7–7,5% годовых, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных