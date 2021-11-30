Как долго еще будут расти ставки по депозитам

Как долго еще будут расти ставки по депозитамВ начале 2022 года ставки могут достичь 9%, но затем начнут снижаться
Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого – начале следующего года, но то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом «Ведомостям» рассказали в восьми банках из топ-30 по размеру средств граждан. Но разброс оценок банкиров оказался существенным: часть из них ожидает, что вклады удержат доходность под 9% и к концу 2022 г., часть – что она будет едва выше 6%.
Самая высокая оценка пика стоимости привлечения денег граждан у ВТБ, Совкомбанка, Дом.РФ и банка «Зенит» – там считают, что среднерыночное значение ставок на пике может быть от 8,3 до 9,5% годовых. Максимальные ставки вкладов по рынку в конце этого года – начале следующего будут в диапазоне 8,5–9%, прогнозирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. В конце 2022 г. средняя максимальная ставка по рынку, по оценкам ВТБ, составит не более 7–7,5% годовых, добавил он.