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Банкиры и ЦБ разошлись во мнении о необходимости продлевать льготную ипотеку

Программу можно сделать адресной, считают банкиры. Есть риски снижения доступности жилья, отвечает ЦБ
Екатерина Литова Вадим Арапов
Банкиры и ЦБ разошлись во мнении о необходимости продлевать льготную ипотеку / Андрей Гордеев / Ведомости

Несколько крупных ипотечных банков – ВТБ, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк – считают необходимым продлить ипотечную госпрограмму на новостройки, обновив при этом ее параметры, рассказали «Ведомостям» их представители. А вот Банк России нужды в продлении не видит: это может провоцировать сильный рост цен и снижать доступность жилья, заявила 30 ноября председатель регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!».

Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5% как антикризисную меру поддержки граждан и застройщиков. Программа неоднократно продлевалась, в последний раз – 1 июля еще на год, до июля 2022 г. Но условия изменились: ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов, тогда как раньше было 6 млн для всех регионов и 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. По последним данным Дом.РФ, банки уже выдали кредитов на 1,94 трлн руб. (при лимите в 2,4 трлн руб.) по льготной ипотеке под 7% с момента запуска программы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных