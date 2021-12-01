Банкиры и ЦБ разошлись во мнении о необходимости продлевать льготную ипотеку

Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5% как антикризисную меру поддержки граждан и застройщиков. Программа неоднократно продлевалась, в последний раз – 1 июля еще на год, до июля 2022 г. Но условия изменились: ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов, тогда как раньше было 6 млн для всех регионов и 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. По последним данным Дом.РФ, банки уже выдали кредитов на 1,94 трлн руб. (при лимите в 2,4 трлн руб.) по льготной ипотеке под 7% с момента запуска программы.