НСФР предлагает изменить закон о финансовом омбудсмене

Банкиры предлагают упразднить некоторые виды платежей в адрес финансового омбудсмена, рассматривающего жалобы граждан. Например, в тех случаях, когда банк признается не нарушившим права потребителей. Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил соответствующие поправки в законы «О финансовом уполномоченном» и «О Центральном банке РФ» и направил их в Минфин, Центробанк и председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. Представитель ЦБ подтвердил получение законопроекта.