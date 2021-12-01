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НСФР предлагает изменить закон о финансовом омбудсмене

Изменения призваны упразднить некоторые платежи банков в адрес уполномоченного
Вадим Арапов
Клиентские службы крупных банков перегружены, поэтому возможны ситуации, когда банк не успевает в срок ответить финомбудсмену / Андрей Гордеев / Ведомости

Банкиры предлагают упразднить некоторые виды платежей в адрес финансового омбудсмена, рассматривающего жалобы граждан. Например, в тех случаях, когда банк признается не нарушившим права потребителей. Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил соответствующие поправки в законы «О финансовом уполномоченном» и «О Центральном банке РФ» и направил их в Минфин, Центробанк и председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. Представитель ЦБ подтвердил получение законопроекта.

Суть предлагаемых поправок изложена в письме Аксакову, с копией которого ознакомились «Ведомости». Аксаков пока письма не получил, заявил он «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных