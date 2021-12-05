Какие акции покупать инвесторам в декабре

Появление омикрона напугало инвесторов: если новый штамм окажется невосприимчив к разработанным вакцинам, последуют новые локдауны, а значит, состояние мировой экономики ухудшится. С момента, когда обнаружили новый штамм, индексы Dow Jones и S&P 500 (за шесть торговых сессий) потеряли по 3,5%, NASDAQ – 4,8%, а нефть марки Brent рухнула на 13%. Индексы Мосбиржи и РТС теряли за первую сессию 3,5 и 4,5% соответственно и восстановиться до показателей середины ноября, когда Мосбиржа была выше 4000 пунктов, а РТС – выше 1800, пока не смогли.