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Какие акции покупать инвесторам в декабре

«Ведомости» отобрали семь российских и иностранных бумаг, в сильный рост которых верит рынок
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Волатильность на всех мировых фондовых рынках в конце ноября резко возросла. Причин было множество: корпоративные отчеты, показатели инфляции, новости о сворачивании стимулов и повышении ставок центробанками, резкое падение цен на нефть и новый штамм коронавируса.

Появление омикрона напугало инвесторов: если новый штамм окажется невосприимчив к разработанным вакцинам, последуют новые локдауны, а значит, состояние мировой экономики ухудшится. С момента, когда обнаружили новый штамм, индексы Dow Jones и S&P 500 (за шесть торговых сессий) потеряли по 3,5%, NASDAQ – 4,8%, а нефть марки Brent рухнула на 13%. Индексы Мосбиржи и РТС теряли за первую сессию 3,5 и 4,5% соответственно и восстановиться до показателей середины ноября, когда Мосбиржа была выше 4000 пунктов, а РТС – выше 1800, пока не смогли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных