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Инвесторы не верят в VK и распродают бумаги

На фоне смены акционеров и главы компании для рынка туманна дальнейшая стратегия компании
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Инвесторы распродают бумаги VK (в прошлом Mail.ru Group): 3 декабря депозитарные расписки компании на Московской бирже рухнули на 7% до 1231 руб., на Лондонской бирже (LSE) – на 6,4% до $16,76. Котировки падали на фоне новостей о смене акционеров и уходе из компании гендиректора Бориса Добродеева. В понедельник падение продолжилось: расписки компании в ходе торгов на Мосбирже теряли более 6% и к 18.20 мск стоили 1162 руб., в Лондоне – 5,85% ($15,78). Котировки VK падают 6 декабря гораздо сильнее рынка – индексы Мосбиржи и РТС теряют 2,3%.

Расписки VK падают давно: на Лондонской бирже за последний год они рухнули на 45%. На Мосбирже бумаги появились в июле прошлого года, и с августа 2020 г., когда достигали своей максимальной стоимости (2365 руб.), они растеряли почти половину цены, или 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных