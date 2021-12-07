Инвесторы не верят в VK и распродают бумаги

Инвесторы распродают бумаги VK (в прошлом Mail.ru Group): 3 декабря депозитарные расписки компании на Московской бирже рухнули на 7% до 1231 руб., на Лондонской бирже (LSE) – на 6,4% до $16,76. Котировки падали на фоне новостей о смене акционеров и уходе из компании гендиректора Бориса Добродеева. В понедельник падение продолжилось: расписки компании в ходе торгов на Мосбирже теряли более 6% и к 18.20 мск стоили 1162 руб., в Лондоне – 5,85% ($15,78). Котировки VK падают 6 декабря гораздо сильнее рынка – индексы Мосбиржи и РТС теряют 2,3%.