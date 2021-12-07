Набиуллина, Греф, Костин и Авен рассказали о своем отношении к метавселенным

Набиуллина, Греф, Костин и Авен рассказали о своем отношении к метавселеннымГлаву ЦБ они пугают, а банкиры считают, что до метавселенных в России, как и во всем мире, еще далеко
Российские банкиры не верят в появление метавселенных в ближайшие годы. Своим мнением председатели правления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин, а также совладелец Альфа-банка Петр Авен поделились с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной в ходе пленарной сессии онлайн-форума «Финополис».
Саму Набиуллину метавселенные «немного» пугают. «Метавселенные – это, конечно, новая волна, которая меня лично немного пугает, потому что страшно, когда из человека, который соткан из чувств, противоречий, настроений, мы превратимся в идеально обсчитанный цифровой аватар», – отметила она.
По мнению Грефа, технологический барьер входа высок – далеко не все компании смогут построить свои метавселенные и создать высокотехнологическую платформу. Экосистема – уже существующая по всему миру реальность, считает Греф, а метавселенная – это тренд, который просматривается, но пока нет ни одной компании, сумевшей технически совершить этот переход.
Глава Сбербанка не верит в метавселенную Марка Цукерберга, который объявил о ее строительстве на базе своей компании Facebook (теперь она называется Meta). Проводниками в метавселенную станут технологии расширенной реальности (XR): дополненной (AR), виртуальной (VR) и смешанной (MR), у человека в Meta будет свой цифровой аватар.
«Я посмотрел все продукты [созданные Meta], надел этот самый okulus [гарнитура виртуальной реальности] и провел в нем больше часа впервые в жизни – раньше хватало на 10 минут. Я провел в нем больше часа и я понял, что, может быть, надо провести там месяц, и после этого ты привыкнешь. Но это неудобно – даже для взрослого человека очень серьезное давление. Пока все эти аватары они настолько непривлекательны, а игры настолько несовершенны. Даже игры – там ничего больше путного нет», – высказался Греф.
Пока технологический барьер для развития метавселенных будет ключевым, считает Греф: вход в эти вселенные для человека должен быть простым и доступным и не вызывать головокружение, которое вызывает okulus.
Греф больше верит в расширенную реальность – аватары уже развиваются и за ними будущее. Он отметил, что в середине 2022 г. Сбербанк закончит работу над созданием аватара технологической платформы: это снизит затраты на прогнозирование сбоев, но у банка на создание аватара ушло 2,5–3 года.
Греф считает, что огромную популярность цифровые аватары будут иметь в медицине – человек сможет дать доступ к ним врачу, получить второе экспертное мнение. Но на это уйдет от 5 до 10 лет, считает глава Сбербанка, и тогда можно будет говорить о метавселенных.
С другой стороны, считает Греф, важно сохранить баланс: «Чем больше мы занимаемся искусственным интеллектом, тем больше я понимаю, что у нас не хватает времени на осознание того, что мы делаем. Мы несем ответственность за то, что мы делаем». Греф считает, что в эту сферу стоит привлекать философов, психологов, ученых разный специальностей. «Здесь должен быть принцип "не навреди», – говорит он.
Нужно сохранить баланс между поддержанием темпов развития и осознанием всех последствий, введением общественных и государственных норм, считает Греф: «Мы не имели никогда дела с технологией, которая претендовала на замену роли человека».
Концепция метавселенной очень молодая, согласился с мнением Грефа Костин: еще слишком рано говорить об этом. Более того, к метавселенным много вопросов, особенно относительно собственных цифровых валют: «Ни один ЦБ в принципе не согласится на широкое развитие таких несанкционированных цифровых систем, которые могли бы играть существенную роль в финансовой системе страны».
По словам Костина, он постоянно сдерживает IT-сотрудников банка: «Я всегда им говорю: ребята, у нас есть клиент, которому требуется очень высокая степень цифровизации банковских услуг, банковских процессов. Занимайтесь банком прежде всего, а потом уже думайте о метавселенных».
Сам Костин виртуальную реальность не любит, потому что она отвлекает: «Вместо бутылки это может быть неплохое развлечение, но у нас сегодня дети в 5 лет сидят в Tik-Tok, а в 8 лет смотрят либо «Игру в кальмара» [южнокорейский сериал], либо порнографию». Костин согласился с тем, что в России регулирование отстает от развития технологий.
Петр Авен согласился с мнением Костина и Грефа о том, что мир будет двигаться в эту сторону, но сегодня это «фантастическая история», о которой рано говорить. Присутствовавшая на сессии Татьяна Бакальчук, основатель онлайн-ритейлера Wildberries, также считает, что до метавселенной России и во всем еще далеко. «И слава богу, честно говоря, потому что точно лучше медленно, но верно. Текущая наша действительность создает столько новых проблем, в том числе связанных с защитой персональных данных либо с кибермошенничеством», – отметила Бакальчук. По ее мнению, государство еще не успевает придумать методы, как со всем этим бороться и как это регулировать.
По итогу дискуссии Набиуллина отметила, что Банк России будет думать над тем, как «найти этот баланс, чтобы дать возможность развиваться и технологиям, всем преимуществам от технологий, но не реализоваться тем вещам, которые означают и утрату свободу человека в выборе тех или иных решений, и разного рода риски».