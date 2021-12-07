Набиуллина, Греф, Костин и Авен рассказали о своем отношении к метавселенным

Петр Авен согласился с мнением Костина и Грефа о том, что мир будет двигаться в эту сторону, но сегодня это «фантастическая история», о которой рано говорить. Присутствовавшая на сессии Татьяна Бакальчук, основатель онлайн-ритейлера Wildberries, также считает, что до метавселенной России и во всем еще далеко. «И слава богу, честно говоря, потому что точно лучше медленно, но верно. Текущая наша действительность создает столько новых проблем, в том числе связанных с защитой персональных данных либо с кибермошенничеством», – отметила Бакальчук. По ее мнению, государство еще не успевает придумать методы, как со всем этим бороться и как это регулировать.