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ЦБ зарегулирует открытые API

Участников рынка прежде всего волнуют вопросы безопасности стандарта, если он станет обязательным
Наталья Заруцкая
Пока ЦБ лишь рекомендует банкам внедрять стандарты открытых API, но не обязывает это делать / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России намерен регулировать открытые API и реализовать необходимые меры по обеспечению обмена данными с их использованием, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 гг. Документ опубликован на сайте регулятора. Сейчас ЦБ утвердил четыре стандарта открытых API, но они носят рекомендательный характер, а ассоциация «Финтех» (учреждена Банком России) на своей площадке проводит пилотный проект по их использованию.

Открытые API (application programming interfaces – англ.), или открытые программные интерфейсы, помогают банкам взаимодействовать друг с другом и поставщиками финтех-сервисов, это канал для безопасного обмена данными между банками и финтехами. Открытые банковские интерфейсы являются бесплатными и общедоступными интерфейсами прикладного программирования, они предоставляют разработчикам программный доступ к лицензионному программному приложению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных