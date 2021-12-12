ЦБ зарегулирует открытые API

Банк России намерен регулировать открытые API и реализовать необходимые меры по обеспечению обмена данными с их использованием, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 гг. Документ опубликован на сайте регулятора. Сейчас ЦБ утвердил четыре стандарта открытых API, но они носят рекомендательный характер, а ассоциация «Финтех» (учреждена Банком России) на своей площадке проводит пилотный проект по их использованию.