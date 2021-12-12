ЦБ зарегулирует открытые API

ЦБ зарегулирует открытые APIУчастников рынка прежде всего волнуют вопросы безопасности стандарта, если он станет обязательным
Банк России намерен регулировать открытые API и реализовать необходимые меры по обеспечению обмена данными с их использованием, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 гг. Документ опубликован на сайте регулятора. Сейчас ЦБ утвердил четыре стандарта открытых API, но они носят рекомендательный характер, а ассоциация «Финтех» (учреждена Банком России) на своей площадке проводит пилотный проект по их использованию.
Открытые API (application programming interfaces – англ.), или открытые программные интерфейсы, помогают банкам взаимодействовать друг с другом и поставщиками финтех-сервисов, это канал для безопасного обмена данными между банками и финтехами. Открытые банковские интерфейсы являются бесплатными и общедоступными интерфейсами прикладного программирования, они предоставляют разработчикам программный доступ к лицензионному программному приложению.