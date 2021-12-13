Средний размер платежа по кредиту наличными снижается

По ипотеке, напротив, размер кредита, платежа и срок в октябре росли. Платеж поднялся на 15,6% с начала пандемии в 2020 г. (и на 2,7% относительно сентября) до 29 865 руб., размер кредита увеличился на 23% (1,4%) до 3 млн руб., а срок – на 36 месяцев (3,2 месяца). По автокредитам средний платеж снизился на 7,6% по сравнению с мартом 2020 г. (на 0,3% – с сентябрем) до 29 334 руб., количество новых кредитов упало на 5,7% (8,5%) до 65 337 шт., размер – на 33% (1,5%) до 1,2 млн руб. Но средний срок вырос на год с начала пандемии до 61,1 месяца.