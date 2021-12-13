Средний размер платежа по кредиту наличными снижается

Средний размер платежа по кредиту наличными снижаетсяПовысить ежемесячную плату мешают закредитованность граждан и рост ключевой ставки
Средний размер платежа по кредитам наличными до сих пор не достиг допандемийных уровней и продолжает падать. По оформленным потребкредитам в октябре средний ежемесячный платеж составил 10 233 руб. – это на 0,86% меньше значений сентября и на 12,3% ниже показателя марта 2020 г., следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Информация отражает платеж на момент выдачи и не учитывает досрочные погашения.
На размер платежа влияют полная стоимость кредита (ПСК; учитывает помимо ставки по кредиту все затраты, возникающие при его получении и использовании), количество, средний размер выдаваемых кредитов, а также срок. Показатели ПСК, размера и сроков снижаются, возвращаясь на уровень марта 2020 г.: ПСК в октябре достигла 16,5%, средний размер кредита – 336 570 руб., а срок – 42,6 месяца. Количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось на 15,3% до 1,61 млн шт.
По ипотеке, напротив, размер кредита, платежа и срок в октябре росли. Платеж поднялся на 15,6% с начала пандемии в 2020 г. (и на 2,7% относительно сентября) до 29 865 руб., размер кредита увеличился на 23% (1,4%) до 3 млн руб., а срок – на 36 месяцев (3,2 месяца). По автокредитам средний платеж снизился на 7,6% по сравнению с мартом 2020 г. (на 0,3% – с сентябрем) до 29 334 руб., количество новых кредитов упало на 5,7% (8,5%) до 65 337 шт., размер – на 33% (1,5%) до 1,2 млн руб. Но средний срок вырос на год с начала пандемии до 61,1 месяца.