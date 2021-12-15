Главные события рынка: выделение «Распадской», рост «Сургута», день инвестора «Сбера»

В 2021 г. банк заработает около 1,2 трлн руб., а рентабельность капитала (ROE) будет более 23%, говорится в презентации банка. На будущий год ROE ожидается на уровне более 20% (до этого прогноз был 17%). Чистую процентную маржу (среднюю) в 2022 г. банк прогнозирует на уровне 5,2% против 5,25% по итогам года, стоимость риска — около 0,8-0,9% (в 2021 г. она 0,7-0,9%). Чистые комиссионные доходы будут расти на 11-13%.