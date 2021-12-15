Главные события рынка: выделение «Распадской», рост «Сургута», день инвестора «Сбера»Падение российских индексов в преддверии заседания ФРС США практически остановилось
В среду, 15 декабря, российский рынок пытался отыгрывать потери предыдущих сессий, но к концу торгов растерял рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии закрылся практически нулевым ростом на 0,07% (3621 пункт), его долларовый аналог РТC потерял 0,5%. Оба индекса откатились к своим майским уровням. В ходе дополнительной вечерней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,2%.
Нефтяные котировки марки Brent также снижаются: февральский фьючерс торгуется по $73,4 за баррель (-0,35%). Такая динамика нефти негативно влияет и на российскую валюту: к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили 0,2%, поднявшись к 74 и 83,23 руб. соответственно. В фокусе инвесторов сегодняшнее заседание ФРС США, в преддверии которого доллар занял нейтральную позицию, считает аналитик «Сбер управление активами» Александр Овчинников. Но в случае негативного сюрприза по темпам ужесточения монетарной политики Федрезерва рубль может направиться и к 75 руб./$, считает эксперт.
Главные мировые фондовые индексы демонстрируют разную направленность. Азиатские площадки закрылись снижением, кроме японского Nikkei (+0,1%). Европейский Euro Stoxx 50, французский CAC 40 и немецкий DAC сейчас в плюсе от 0,45 до 0,21%, британский FTSE 100 падает на 0,63%. Американские фондовые рынки в минусе: промышленный индекс Dow Jones падает на 0,32%, S&P 500 – на 0,33%, NASDAQ – на 0,68%.
В США продолжается фиксация позиций инвесторов на фоне ожиданий решения ФРС, говорит Овчинников. Пока инвесторы рассчитывают, что стимулирование экономики будут сокращать быстрее из-за растущей инфляции. Месячная инфляция в США достигла в ноябре 40-летнего рекорда – индекс потребительских цен вырос на 6,8% год к году. А если будет больше разговоров про повышение ставки или «внезапное повышение» (surprise hike), то коррекция может усугубиться, считает аналитик.
Ранее глава ФРС сообщил, что возможно ускорение процесса сворачивания выкупа активов. Сейчас выкуп составляет $15 млрд в месяц – $10 млрд выкуп гособлигаций и $5 млрд ипотечных облигаций. Участники рынка начали закладывать два–три повышения ключевой ставки до конца 2022 г., считает ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.
Отделение «Распадской» от Evraz
Бумаги Evraz на Лондонской бирже 15 декабря теряли 1,15% и торговались по 599,6 фунта стерлингов. Акции «Распадской» падают на 1,69% до 376,4 руб. 15 декабря совет директоров горно-металлургической компании Evraz одобрил выделение своего угольного бизнеса – компании «Распадская». Evraz планирует распределить акции «Распадской» в виде дивидендов между своими акционерами. Сталелитейщик владеет примерно 91% обыкновенных акций угольного производителя.
Влияние спин-оффа на компании может быть разным, говорят аналитики. «Распадская» получит большую гибкость в принятии управленческих решений, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Evraz продолжит работать с «Распадской», но за счет выделения «грязного» сегмента улучшит свою привлекательность для инвесторов, ориентированных на ESG-повестку.
Поддержку котировкам акций Evraz будет оказывать высокая ожидаемая дивидендная доходность, говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Иван Малина: в случае продажи распределенных акций «Распадской» эффективная дивидендная доходность акционеров Evraz от сделки составит порядка 27% при текущих ценах.
С учетом одобрения сделки и текущей конъюнктуры на рынке коксующегося угля иметь бумаги «Распадской» в портфеле представляется оптимальной стратегией в рамках упомянутой сделки, говорит главный аналитик «Открытие Инвестиций» по российскому рынку Алексей Павлов. Основной риск здесь, как и в случае с любыми сырьевыми бумагами, связан исключительно с возможным резким ухудшением конъюнктуры на рынке коксующего угля.
Сейчас акции «Распадской» поддерживают хорошая рыночная конъюнктура и высокая дивидендная доходность (за первое полугодие – 6%), но при нормализации цен на коксующийся уголь и выплатах дивидендов за периоды высоких цен вероятна коррекция цен на бумаги «Распадской», говорит Малина. Кроме того, часть инвесторов «Евраза» может продать акции «Распадской» после их распределения, отмечает эксперт: в этом случае образуется навес предложения акций компании, что окажет давление на котировки, поэтому в ВТБ «осторожно смотрят» на них.
«Сургутнефтегаз» растет без новостей
К середине сессии 15 декабря обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» росли на 10%, в дополнительную сессию к 20:00 мск бумаги компании растут на 8% (39,6 руб.).
Акции «Сургутнефтегаза» в среду взлетели без очевидных фундаментальных причин. Одним из возможных драйверов повышения могло стать сделанное накануне заявление министра энергетики России Шульгинова о получении еще одной заявки (помимо «Роснефти») из нефтегазовых компаний (как предполагается, «Сургутнефтегаза» или «Лукойла») на экспорт трубопроводного газа из России, считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова, что особенно актуально в период энергетического кризиса в Европе.
С технической точки зрения всплеск интереса к акциям «Сургутнефтегаза» совпал с их отскоком от многонедельных минимумов на повышенных объемах, что указывает на неплохие шансы развития восходящего движения, считает эксперт. При положении выше 39 руб. акции могут тестировать 42 руб. с перспективой возвращения к ноябрьскому пику 50,35 руб. Среднесрочно бумаги интересны при положении выше 35 руб., считает Кожухова, падение же ниже указанной отметки будет свидетельствовать о развитии нисходящего тренда.
День инвестора Сбербанка
Сбербанк провел день инвестора, в ходе которого подвел итоги первого года выполнения Стратегии-2023 и дал прогнозы на 2022 г.
В 2021 г. банк заработает около 1,2 трлн руб., а рентабельность капитала (ROE) будет более 23%, говорится в презентации банка. На будущий год ROE ожидается на уровне более 20% (до этого прогноз был 17%). Чистую процентную маржу (среднюю) в 2022 г. банк прогнозирует на уровне 5,2% против 5,25% по итогам года, стоимость риска — около 0,8-0,9% (в 2021 г. она 0,7-0,9%). Чистые комиссионные доходы будут расти на 11-13%.
Розничное кредитование будет расти в 2022 г. чуть выше темпов роста рынка, который составит 10–12%, кредитование юрлиц – на 7–10% в год вместе с номинальными темпами ВВП.
Сбербанк намерен увеличить долю инвестиций в экосистему на горизонте года в структуре операционных расходов до 10% с 6,6% по итогам января — сентября 2021 г. Выручка нефинансового бизнеса по итогам 2021 г. превысит 200 млрд руб. и будет расти на 100% ежегодно до 2023 г.
Инвесторы не отреагировали на цели банка и подведение итогов года. В момент проведения дня инвестора акции госбанка продолжили падение на 1%, к 20:00 мск бумаги стоят 281 руб., падая на 1,35%.