«Покупать» или «продавать»: какие перспективы у акций угольных компаний

«Покупать» или «продавать»: какие перспективы у акций угольных компанийАкции «Распадской» и «Мечела» в этом году взлетели на фоне роста цен на уголь. Продолжится ли он?
Бумаги российских угольных компаний значительно подорожали за последний год. Обыкновенные акции двух публичных компаний – «Распадской» и «Мечела» – взлетели на 160 и 50% соответственно. Причин столь быстрого взлета стоимости бумаг несколько, но основная – ажиотажный спрос на уголь на мировых рынках: и на энергетический, и на коксующийся.
На энергетический уголь (используется для выработки электроэнергии и тепла тепловыми электростанциями) спрос стал расти с ноября 2020 г. из-за аномальных климатических условий. Скачок потребления электроэнергии в странах Северного полушария – сначала в аномально холодную зиму, а затем и в жаркое лето – привел к недостатку предложения на рынке. Главным же драйвером роста цен на коксующийся уголь стал повышенный спрос со стороны сталепроизводителей, в том числе из Индии.
Помимо локального дефицита, образовавшегося из-за недостатка предложения, рост котировок угля (и энергетического, и коксующегося) поддержали также перебои поставок, которые начались из-за пандемии, и спекулянты. В результате к середине октября 2021 г. котировки каменного угля за год подскочили в 3 раза, а коксующегося – в 3,6 раза. Цена на твердый коксующийся уголь (FOB DBCT) 4 января составляла $94,31 за 1 т, 14 октября – $347,34 за 1 т. Цена на уголь (CIF ARA) 4 января была $70 за 1 т, а 15 октября – $212 за 1 т.