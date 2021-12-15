«Покупать» или «продавать»: какие перспективы у акций угольных компаний

Помимо локального дефицита, образовавшегося из-за недостатка предложения, рост котировок угля (и энергетического, и коксующегося) поддержали также перебои поставок, которые начались из-за пандемии, и спекулянты. В результате к середине октября 2021 г. котировки каменного угля за год подскочили в 3 раза, а коксующегося – в 3,6 раза. Цена на твердый коксующийся уголь (FOB DBCT) 4 января составляла $94,31 за 1 т, 14 октября – $347,34 за 1 т. Цена на уголь (CIF ARA) 4 января была $70 за 1 т, а 15 октября – $212 за 1 т.