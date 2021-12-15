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«Покупать» или «продавать»: какие перспективы у акций угольных компаний

Акции «Распадской» и «Мечела» в этом году взлетели на фоне роста цен на уголь. Продолжится ли он?
Инга Сангалова
Вслед за ценами на уголь стали снижаться и котировки российских угольных компаний / Юрий Смитюк / ТАСС

Бумаги российских угольных компаний значительно подорожали за последний год. Обыкновенные акции двух публичных компаний – «Распадской» и «Мечела» – взлетели на 160 и 50% соответственно. Причин столь быстрого взлета стоимости бумаг несколько, но основная – ажиотажный спрос на уголь на мировых рынках: и на энергетический, и на коксующийся.

На энергетический уголь (используется для выработки электроэнергии и тепла тепловыми электростанциями) спрос стал расти с ноября 2020 г. из-за аномальных климатических условий. Скачок потребления электроэнергии в странах Северного полушария – сначала в аномально холодную зиму, а затем и в жаркое лето – привел к недостатку предложения на рынке. Главным же драйвером роста цен на коксующийся уголь стал повышенный спрос со стороны сталепроизводителей, в том числе из Индии.

Помимо локального дефицита, образовавшегося из-за недостатка предложения, рост котировок угля (и энергетического, и коксующегося) поддержали также перебои поставок, которые начались из-за пандемии, и спекулянты. В результате к середине октября 2021 г. котировки каменного угля за год подскочили в 3 раза, а коксующегося – в 3,6 раза. Цена на твердый коксующийся уголь (FOB DBCT) 4 января составляла $94,31 за 1 т, 14 октября – $347,34 за 1 т. Цена на уголь (CIF ARA) 4 января была $70 за 1 т, а 15 октября – $212 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных