Глава АСВ подвел первые итоги отбора охотников за активами владельцев рухнувших банков

Глава АСВ подвел первые итоги отбора охотников за активами владельцев рухнувших банковАгентство уже передало в работу взыскание долгов на 455,8 млрд рублей, общее предложение составляет 1,3 трлн рублей
Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал в интервью «Ведомостям» о первых итогах работы механизма судебного финансирования, на который госкорпорация перешла год назад. Теперь расходы на поиск и взыскание активов владельца банка-банкрота несет компания, которая прошла отбор АСВ. Вознаграждение выплачивается от суммы денег, которые компании удастся взыскать.
АСВ предложило долги контролирующих лиц 267 финансовых организаций на 1,3 трлн руб., рассказал Исаев, список будет пополняться. Агентство получило заявки 50 компаний, и предложения продолжают поступать.
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