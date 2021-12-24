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Глава АСВ подвел первые итоги отбора охотников за активами владельцев рухнувших банков

Агентство уже передало в работу взыскание долгов на 455,8 млрд рублей, общее предложение составляет 1,3 трлн рублей
Вадим Арапов Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал в интервью «Ведомостям» о первых итогах работы механизма судебного финансирования, на который госкорпорация перешла год назад. Теперь расходы на поиск и взыскание активов владельца банка-банкрота несет компания, которая прошла отбор АСВ. Вознаграждение выплачивается от суммы денег, которые компании удастся взыскать.

АСВ предложило долги контролирующих лиц 267 финансовых организаций на 1,3 трлн руб., рассказал Исаев, список будет пополняться. Агентство получило заявки 50 компаний, и предложения продолжают поступать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных