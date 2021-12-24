Глава АСВ подвел первые итоги отбора охотников за активами владельцев рухнувших банков

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал в интервью «Ведомостям» о первых итогах работы механизма судебного финансирования, на который госкорпорация перешла год назад. Теперь расходы на поиск и взыскание активов владельца банка-банкрота несет компания, которая прошла отбор АСВ. Вознаграждение выплачивается от суммы денег, которые компании удастся взыскать.