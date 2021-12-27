Ралли Санта-Клауса: ждать ли его в 2021 году

В оставшиеся дни 2021 г. и в первые дни 2022-го акции будут расти, уверен главный стратег JPMorgan Марко Коланович. Он считает, что распродажи последних дней связаны не столько с более агрессивным сворачиванием стимулов ФРС и распространением нового штамма коронавируса омикрон, сколько с большим количеством коротких позиций (шортов), открытых хедж-фондами, пишет Business Insider. Но для реализации успешных коротких позиций сейчас на рынке условий нет, уверен Коланович и предрекает «шорт-сквиз и ралли в конце года и январе».