Ралли Санта-Клауса: ждать ли его в 2021 году

Ралли Санта-Клауса: ждать ли его в 2021 годуЭтот год – не исключение, считают аналитики JPMorgan, но опрошенные «Ведомостями» эксперты не столь оптимистичны
В оставшиеся дни 2021 г. и в первые дни 2022-го акции будут расти, уверен главный стратег JPMorgan Марко Коланович. Он считает, что распродажи последних дней связаны не столько с более агрессивным сворачиванием стимулов ФРС и распространением нового штамма коронавируса омикрон, сколько с большим количеством коротких позиций (шортов), открытых хедж-фондами, пишет Business Insider. Но для реализации успешных коротких позиций сейчас на рынке условий нет, уверен Коланович и предрекает «шорт-сквиз и ралли в конце года и январе».
«Мы по-прежнему видим потенциал роста акций на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов роста прибыли, улучшения ситуации в Китае и на развивающихся рынках и нормализации потребительских привычек», – считает Коланович.
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