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Ралли Санта-Клауса: ждать ли его в 2021 году

Этот год – не исключение, считают аналитики JPMorgan, но опрошенные «Ведомостями» эксперты не столь оптимистичны
Инга Сангалова
Richard Drew / AP

В оставшиеся дни 2021 г. и в первые дни 2022-го акции будут расти, уверен главный стратег JPMorgan Марко Коланович. Он считает, что распродажи последних дней связаны не столько с более агрессивным сворачиванием стимулов ФРС и распространением нового штамма коронавируса омикрон, сколько с большим количеством коротких позиций (шортов), открытых хедж-фондами, пишет Business Insider. Но для реализации успешных коротких позиций сейчас на рынке условий нет, уверен Коланович и предрекает «шорт-сквиз и ралли в конце года и январе».

«Мы по-прежнему видим потенциал роста акций на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов роста прибыли, улучшения ситуации в Китае и на развивающихся рынках и нормализации потребительских привычек», – считает Коланович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных