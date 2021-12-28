Как и почему энергокризис терзает ЕС и остальной мир

И те и другие – и в первую очередь склоняющиеся к энергопереходу любой ценой жители Евросоюза (ЕС) – в полной мере ощутили на себе сложности этого процесса, вылившиеся в глобальный энергокризис. И кажется, что каждая из сторон осталась при своем мнении. Европейские сторонники зеленого будущего упорно не замечают последствий для промышленности и населения от излишне резких решений в пользу ВИЭ. Первым предвестником энергокризиса в Европе в 2021 г. стали опустевшие подземные хранилища газа (ПХГ), откуда зимой 2020/21 г. было отобрано более 65 млрд куб. м. Восполнить потери летом не вышло: с весны начался резкий рост спотовых цен на газ в Азии. Если в начале марта 1000 куб. м газа, по данным индекса Platts, стоила $214,8, то уже к началу июня цена выросла до $390. И это было только начало.