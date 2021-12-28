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Как и почему энергокризис терзает ЕС и остальной мир

Энергорынки оправятся от него в лучшем случае к концу 2022 года
Александр Волобуев Матвей Катков
Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

2021 год стал переломным не только с точки зрения глобальной климатической повестки. Мир разделился на два лагеря: жестких сторонников ускоренного «революционного» энергоперехода любой ценой – и последовательного «эволюционного» с менее шоковым сценарием и более длинными (за горизонтом 2050 г.) сроками «обнуления» выбросов парниковых газов.

И те и другие – и в первую очередь склоняющиеся к энергопереходу любой ценой жители Евросоюза (ЕС) – в полной мере ощутили на себе сложности этого процесса, вылившиеся в глобальный энергокризис. И кажется, что каждая из сторон осталась при своем мнении. Европейские сторонники зеленого будущего упорно не замечают последствий для промышленности и населения от излишне резких решений в пользу ВИЭ. Первым предвестником энергокризиса в Европе в 2021 г. стали опустевшие подземные хранилища газа (ПХГ), откуда зимой 2020/21 г. было отобрано более 65 млрд куб. м. Восполнить потери летом не вышло: с весны начался резкий рост спотовых цен на газ в Азии. Если в начале марта 1000 куб. м газа, по данным индекса Platts, стоила $214,8, то уже к началу июня цена выросла до $390. И это было только начало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных