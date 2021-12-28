Как Россия перестала бояться ESG и ищет в нем новые возможности

Как Россия перестала бояться ESG и ищет в нем новые возможностиПока в этом сокращении бизнес больше заинтересовался экологией
2021 год стал первым годом, когда российский бизнес и регуляторы начали активно реализовывать ESG-повестку. То, что эта сфера стала привычной, видно хотя бы по тому, что сокращение почти перестали расшифровывать, к термину привыкли. ESG стало таким же неизбежным элементом для бизнеса, как МСФО, НИОКР или ТЭО, – предполагается, что всем, кому интересно, уже разъяснили, зачем нужна новая повестка.
Но и в целом сама по себе сфера ESG не выглядит каким-то новшеством. Допустим, ключевые идеи ответственного управления (лучшие корпоративные практики, прозрачность, борьба с коррупцией и т. п.) так или иначе имплементировались и до этого. Про социальную сферу тоже все в целом понимают, как надо делать. В конце концов, крупные промышленные компании помнят еще и советское наследие – КЗоТ, который теперь Трудовой кодекс, соцзащиту на предприятиях, 13-ю зарплату и прочее равенство. Экология тоже не новая тема, пояснять не надо.