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Как Россия перестала бояться ESG и ищет в нем новые возможности

Пока в этом сокращении бизнес больше заинтересовался экологией
Владимир Дзагуто
Евгений Разумный / Ведомости

2021 год стал первым годом, когда российский бизнес и регуляторы начали активно реализовывать ESG-повестку. То, что эта сфера стала привычной, видно хотя бы по тому, что сокращение почти перестали расшифровывать, к термину привыкли. ESG стало таким же неизбежным элементом для бизнеса, как МСФО, НИОКР или ТЭО, – предполагается, что всем, кому интересно, уже разъяснили, зачем нужна новая повестка.

Но и в целом сама по себе сфера ESG не выглядит каким-то новшеством. Допустим, ключевые идеи ответственного управления (лучшие корпоративные практики, прозрачность, борьба с коррупцией и т. п.) так или иначе имплементировались и до этого. Про социальную сферу тоже все в целом понимают, как надо делать. В конце концов, крупные промышленные компании помнят еще и советское наследие – КЗоТ, который теперь Трудовой кодекс, соцзащиту на предприятиях, 13-ю зарплату и прочее равенство. Экология тоже не новая тема, пояснять не надо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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