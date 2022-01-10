В фокусе недели: отчетности JPMorgan, Wells Fargo, Delta«Ведомости» подготовили обзор компаний, которые отчитаются на этой неделе
В США стартует сезон отчетности. Считается, что его традиционно открывают крупнейшие банки страны – именно их показателей инвесторы ждут с особым интересом. «Ведомости» выясняли, какими могут быть отчеты этих компаний и чего ждут от их акций аналитики с Уолл-стрит.
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