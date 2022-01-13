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ФРС весной поднимет ставку: что будет с курсом рубля и ценными бумагами

На факт повышения рынок отреагирует мгновенно
Анастасия Бойко Софья Шелудченко
Ожидание санкций влияет на курс российской валюты, но пока ситуацию уравновешивает позитивный тренд на сырьевых рынках / Bobby Yip / REURETS

Инфляция в США стала рекордной за 40 лет (7,04% по итогам 2021 г.) – в среду статбюро минтруда опубликовало годовые данные. Таким образом, решение западных регуляторов об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) становится вопросом уже даже не столько времени, сколько степени агрессивности. Российский рынок также ожидает от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) более решительных шагов по сдерживанию инфляции уже в конце квартала, и поведение инвесторов, хотя пока лишь отчасти, отражает будущие изменения политики крупнейших мировых центробанков. «Ведомости» узнали у экспертов, как действия западных регуляторов скажутся на стоимости российских инвестиционных инструментов.

Курс рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных