ФРС весной поднимет ставку: что будет с курсом рубля и ценными бумагами

Инфляция в США стала рекордной за 40 лет (7,04% по итогам 2021 г.) – в среду статбюро минтруда опубликовало годовые данные. Таким образом, решение западных регуляторов об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) становится вопросом уже даже не столько времени, сколько степени агрессивности. Российский рынок также ожидает от Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) более решительных шагов по сдерживанию инфляции уже в конце квартала, и поведение инвесторов, хотя пока лишь отчасти, отражает будущие изменения политики крупнейших мировых центробанков. «Ведомости» узнали у экспертов, как действия западных регуляторов скажутся на стоимости российских инвестиционных инструментов.